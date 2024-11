Scopri come preparare una torta salata vegetariana semplice e veloce, perfetta per ogni pasto.

Introduzione alla torta salata

Le torte salate rappresentano una soluzione ideale per chi desidera organizzare un aperitivo, un brunch o una cena veloce. Grazie alla loro versatilità, possono essere preparate con una vasta gamma di ingredienti, rendendole perfette per ogni occasione. Che si tratti di una cena informale con amici o di un pranzo in famiglia, una torta salata è sempre una scelta vincente.

Ingredienti e preparazione

La torta salata con scamorza e verdure è un piatto vegetariano che conquista il palato di grandi e piccini. Per prepararla, è possibile utilizzare ingredienti semplici e facilmente reperibili. Gli ingredienti principali includono:

pasta brisée o pasta sfoglia

scamorza

porro

carote

zucchine

uova

latte

olio d’oliva

sale e noce moscata

Per iniziare, è fondamentale scongelare la pasta e preparare le verdure. Mondate e tagliate a listerelle il porro, raschiate e lavate la carota e la zucchina, quindi tagliatele anch’esse a listerelle. In una padella, fate appassire il porro in tre cucchiai d’olio, unite le carote e le zucchine e lasciate insaporire per circa due minuti. Infine, salate a piacere.

Assemblaggio e cottura

Stendete la pasta brisée su una spianatoia leggermente infarinata e rivestite uno stampo per crostate precedentemente imburrato. Tagliate la scamorza a dadini e mescolatela con le verdure cotte. Riempite la base di brisée con questo ripieno. In una ciotola, battete le uova con il latte, un pizzico di sale e una grattatina di noce moscata. Versate il composto sulle verdure e, con un po’ d’uovo, pennellate il bordo della torta.

Cuocete in forno preriscaldato a 190° per circa 45 minuti, fino a quando la superficie non risulterà dorata e croccante. Una volta pronta, lasciate raffreddare leggermente prima di servire.

Varianti e suggerimenti

Questa ricetta è estremamente versatile e può essere personalizzata in base ai gusti e agli ingredienti disponibili. Ad esempio, oltre a zucchine e carote, è possibile utilizzare broccoletti ed emmental per un sapore diverso. Inoltre, la torta salata può essere servita sia calda che fredda, rendendola perfetta per un picnic o un pranzo al sacco.

In conclusione, la torta salata con scamorza e verdure è un piatto che unisce semplicità e gusto, ideale per ogni occasione. Non resta che mettersi ai fornelli e gustare questa delizia!