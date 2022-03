Medaglioni di ortaggi con salsa ai formaggi: sfiziosi e invitanti

Descrizione

Cercate un modo semplice e saporito per cucinare le verdure e creare un secondo piatto gradito anche ai più piccoli? Provate i nostri medaglioni di ortaggi con salsa ai quattro formaggi: deliziosi burger vegetariani cotti al forno, ideali da gustare ancora caldi anche come sfizioso antipasto. Potete divertirvi a prepararli in mille modi diversi, utilizzando le verdure di stagione che preferite.