Descrizione

Sfiziosi, rustici e saporiti: i funghi champignon ripieni di salsiccia e provola sono un invitante antipasto dal sapore intenso, che potete eventualmente servire anche come secondo piatto. Tra i tanti modi in cui è possibile cucinare i funghi, questo è senz’altro uno tra i più originali e stuzzicanti. Scoprite come prepararli in soli 30 minuti seguendo la nostra ricetta e fateli assaggiare ai vostri ospiti: il successo è assicurato!