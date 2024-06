Nel mondo esistono tantissimi ristoranti di lusso, e non, da quelli più famosi a quelli di nicchia. Ma sapete qual è il migliore in assoluto? Ecco di chi si tratta!

Qual è il miglior ristorante del mondo: la guida

Secondo il nuovo The World’s 50 Best Restaurants 2024 il ristorante migliore del mondo è il Disfrutar di Barcellona, in Spagna. La classifica che ogni anno premia i 50 migliori ristoranti del mondo ha decretato la sua top ten per l’anno in corso.

Al primo posto tra i migliori ristoranti del mondo troviamo appunto Disfrutar a Barcellona dei tre chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas. Al secondo posto l’Asador Etxebarri nei Paesi Baschi, tempio della “griglia” se così si può derubricare anni di ricerca nella cottura a fuoco vivo, terzo posto a La Table di Bruno Verjus.

Castro, Xatruch e Casañas si sono incontrati a El Bulli, prima di aprire Disfrutar nel 2014 e l’ abilità tecnica e il senso del gioco fanno parte della storia della cucina tecno emozionale. Due menu paralleli di 30 portate: The Classic e The Festival.

Asador Extebarri

Al secondo posto come miglior ristorante del mondo c’è Asador che si trova in un tranquillo villaggio basco circondato da montagne e vegetazione. E’ noto soprattutto per i suoi straordinari piatti creati da Victor Arguinzoniz. Lo chef sottolinea i sapori naturali e dà la priorità agli ingredienti sia nei menu à la carte che nel degustazione di 14 portate.

Ogni piatto è preparato usando la griglia, dall’acciuga su pane tostato e dal succulento gambero rosso Palamós al gelato al latte con barbabietola che termina il pasto.

La table di Bruno Verjus

Un lungo bancone progettato come un’onda affacciato su una cucina a vista. Lo chef Verjus proprio difronte ai clienti del ristorante serve grandi asparagi verdi in camicia con alghe, o prepara l’aragosta con piselli, ortica e remoulade di capperi. Il servizio è informale, e la cucina prelibata ha fatto di questo ristorante tra i top 10 nella lista nel 2023, salendo al terzo posto nel 2024.