Frittata di spaghetti al forno: ricetta semplice e gustosa

Descrizione

La frittata di spaghetti al forno è tra i piatti unici più facili e veloci da preparare, ottima da porta in tavola durante un semplice pranzo in famiglia o una cenetta sfiziosa con gli amici. Potreste prepararla come ricetta anti-spreco, per riutilizzare eventuali avanzi di pasta, oppure cucinarla da principio: è talmente buona e nutriente che piace proprio a tutti, grandi e piccini. Scoprite subito la ricetta e provatela!