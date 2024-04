Verona, una delle città più affascinanti d’Italia, non solo è rinomata per il suo patrimonio culturale e storico, ma anche per la sua straordinaria tradizione culinaria: risotto all’amarone, gnocchi di patate, tortellini e il pandoro sono nati proprio qui!

Le migliori osterie di Verona

Le osterie di Verona rappresentano il cuore pulsante della gastronomia locale, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica dove possono sentirsi a casa viste le atmosfere informali e rilassate per cui si caratterizzano. Ecco quindi una selezione delle migliori osterie dove sedersi davanti a un piatto prelibato!

Osteria Sottocosta

Situata nel cuore del centro storico di Verona, l’Osteria Sottocosta con la sua atmosfera rustica e accogliente, è un locale rinomato per i suoi piatti tradizionali veronesi preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. Non perdete l’opportunità di assaggiare la loro selezione di salumi e formaggi locali, accompagnati da un bicchiere di vino della regione.

Osteria Al Duca

Nascosta in una delle pittoresche stradine di Verona, l’Osteria Al Duca è un altro tesoro culinario da non perdere.

Questo accogliente ristorante è celebre per la sua cucina casalinga e genuina, che celebra i sapori autentici della tradizione veronese. Assaggiate i loro deliziosi primi piatti, come risotti o gnocchetti , e lasciatevi tentare dai loro dolci, come il tiramisù fatto in casa.

Osteria La Fontanina

Situata nelle vicinanze dell’iconica Piazza delle Erbe, l’Osteria La Fontanina è un luogo d’incontro per gli amanti della buona cucina e del buon vino.

Con il suo ambiente accogliente e il suo personale cordiale, questo locale è perfetto per una serata rilassante tra amici o in coppia. Fatevi consigliare dallo chef i piatti del giorno e lasciatevi conquistare dai sapori autentici della cucina veronese.

Al Bersagliere

Nel quartiere Borgo Filippi, Al Bersagliere regala un’esperienza fatta di cibo, convivialità e passione per la cucina.

Pezzo forte sono sicuramente i vini della casa, provenienti da una cantina del 1200 che è anche visitabile: non perdetevi questa occasione!