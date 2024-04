Le migliori pasticcerie di Roma: tra gusto e tradizione

Scopriamo insieme alcune delle migliori pasticcerie che Roma ha da offrire, per un tour della città un po' diverso dal solito!

Roma, la città eterna, non è solo famosa per i suoi monumenti storici e la sua ricca cultura, ma anche per la sua straordinaria scena gastronomica.

Le migliori pasticcerie di Roma

Tra le sue vie antiche e le piazze pittoresche, si nascondono delle vere gemme: le pasticcerie che deliziano i palati dei romani e dei visitatori da generazioni. Ogni pasticceria racconta una storia di tradizione, passione e maestria artigianale, che si riflette in ogni dolce preparato con cura e dedizione.

Pasticceria De Bellis

Situata nel cuore del quartiere Prati, la Pasticceria De Bellis è un punto di riferimento per chiunque voglia gustare prelibatezze dolciarie di altissima qualità. Da cornetti appena sfornati a dolci tradizionali come la crostata di ricotta e visciole, ogni boccone è un’esperienza indimenticabile.

Pasticceria Regoli

Fondata nel 1916, la Pasticceria Regoli è una delle più antiche e amate pasticcerie di Roma. La loro specialità è la famosa millefoglie, ma non lasciatevi sfuggire la possibilità di assaggiare le loro sfogliatelle, cannoli e pasticcini assortiti, tutti realizzati con maestria artigianale.

Pasticceria Pompi

Conosciuta come la “pasticceria del tiramisù“, la Pasticceria Pompi ha conquistato il cuore degli appassionati di dolci romani con la sua interpretazione impeccabile del celebre dessert. Oltre al tiramisù classico, offrono una vasta selezione di varianti, come il tiramisù al limone e al pistacchio, capaci di soddisfare ogni gusto.

Pasticceria Cristalli di Zucchero

Situata nei pressi di Piazza San Giovanni, la Pasticceria Cristalli di Zucchero è un vero paradiso per gli amanti del dolce. Le loro torte decorate sono opere d’arte commestibili, mentre i loro biscotti e pasticcini sono un tripudio di sapori e profumi che vi conquisteranno al primo assaggio.

Pasticceria Andreotti

Fondata nel 1931, la Pasticceria Andreotti è una vera istituzione romana. La loro specialità è il maritozzo, un dolce soffice e burroso, farcito con panna montata. Ma non fermatevi qui: assaggiate anche le loro paste di mandorla e le ciambelline al vino, per un viaggio gastronomico indimenticabile.

