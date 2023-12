Quali sono i migliori ristoranti di Tirano in cui andare a mangiare i pizzoccheri se ci si trova in città? Alcuni locali da provare.

Quali sono i migliori ristoranti in cui andare a mangiare i tipici pizzoccheri a Tirano? Ecco la lista dei locali più apprezzati da residenti e visitatori.

Dove mangiare i migliori pizzoccheri a Tirano

I pizzoccheri sono un piatto tipico della Valtellina, molto amati in Lombardia. Si tratta, nello specifico, di tagliatelle particolarmente grosse e più corte del normale, realizzate mescolando tra loro farina di grano saraceno e farina di frumento. Successivamente, la pasta viene condita con burro fritto, verdure cotte e formaggio.

Trattoria del Simone

Al civico 65 di via Selva a Tirano, c’è Trattoria del Simone, uno dei ristoranti più per quanto riguarda i pizzoccheri. Il locale cucina principalmente specialità valtellinese. Tra i piatti più amati, oltre ai pizzoccheri, posson essere citate la tagliata di manzo, le costolette di agnello, il risotto con nebbiolo e formaggio e molto altro ancora.

L’Hostaria

In via Vanoni 67, si trova L’Hostaria, un ristorante fortemente legato alla cucina del territorio che viene riproposta con ricette tradizionali sempre ricche di sapori. Il menù cambia quattro volte all’anno, assecondando le tendenze di stagione. Tra le specialità della casa, ci sono gli immancabili pizzoccheri ma anche sciatt, taroz, crespelle di farina di grano saraceno con funghi porcini.

Osteria Roncaiola

Con i suoi ambienti rustici e tradizionali che consentono di assaporare al meglio i piatti tipici della Valtellina, Osteria Roncaiola aspetta di accogliere residenti e turisti. Il locale, situato in via Santo Stefano 3, propone in menù pietanze come pizzoccheri, sciatt, selvaggina e tanto altro.

Trattoria Gagin

Nel centro storico di Tirano, in piazza Cavour 7, è possibile gustare specialità valtellinesi e specialità tiranesi come i pizzoccheri presso la Trattoria Gagin. Il locale si presenta come un ambiente tranquillo dall’atmosfera rilassante e suggestiva. I piatti, sempre abbondanti, vengono realizzati con prodotti e materie prime di ottima qualità.

Ristorante Pizzeria Sale e Pepe Tirano

In piazzale della Stazione Retica 10, a soli cinque minuti dal centro storico, c’è Ristorante Pizzeria Sale e Pepe Tirano. Il locale propone piatti tipici della cucina tiranese. La location è rustica e familiare e dispone anche di tavoli all’aperto. Le pietanze in menù, inclusi i pizzoccheri, vengono cucinati in modo casareccio. Le pizze sono altamente digeribili e ben farcite.