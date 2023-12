Dove mangiare i supplì più buoni di Roma? Ecco 5 locali

Dove mangiare i migliori supplì di Roma? Realizzato con pochi semplici ingredienti e dalla storia davvero antica, il supplì è il simbolo dello street food nella Capitale. Ecco una lista dei posti in cui gustare la rinomata pietanza.

Anche se non esistono fonti certe e ufficiali sulla sua nascita, si pensa che la prima apparizione del supplì a Roma sia da ricondurre all’arrivo delle truppe francesi nel 1809. Il nome deriverebbe da “surprise” (letto “surpris”, con accento finale alla francese e non con pronuncia inglese). La sorpresa sarebbe il cuore di formaggio filante che si cela all’interno dell’alimento.

Supplizio

Al civico 123 di via dei Banchi Vecchi e al civico 25 di via dei Coronari, si trova la famosa bottega dello street food Supplizio. Presso le location, entrambe di proprietà del famoso chef romano Arcangelo Dandini, è possibile gustare eccezionali supplì di diverso tipo. Si può, infatti, ordinare non solo la versione classico ma anche reinterpretazioni più romane come il supplì cacio e pepe, il supplì carbonaro, il supplì amatriciano, il supplì al sugo di coda e molto altro ancora.

La Casa del Supplì

In piazza dei Re di Roma 19/20, si trova La Casa del Supplì. Presso la struttura, è possibile assaporare i migliori supplì della Capitale e anche i più storici. Il locale, inaugurato dalla famiglia Sisini nel 1979, è molto conosciuto dai romani. Al momento, vanta tre sedi. La più recente è stata aperta nel 2021 a Furio Camillo. Il delizioso protagonista dell’attività è disponibile in versione classica, al ragù, all’amatriciana, con funghi e piselli o, ancora, cacio e pepe. Spesso, inoltre, vengono aggiunte delle ricette stagionali mentre tra gli ingredienti sempre utilizzati ci sono le rigaglie di pollo e la mozzarella filante.

180 grammi

Noto per aver conquistato i “Tre spicchi di Gambero Rosso” per la sua pizza romana sottile e croccante, 180 grammi ha accresciuto la sua fama dopo la partecipazione come ospite di uno dei titolari a Master Chef. Mangiare presso il locale, che ha sede in via Tor de Schiavi 53 e in via Genazzano 32, è sempre più difficile a causa della lunga lista di attesa per le prenotazioni. Tra le tante pietanze in menù, c’è ovviamente il supplì. Disponibile, poi, anche una versione revisionata del supplì ossia i “sampietrini”: si tratta di cubi fritti ripieni di tonnarelli cacio e pepe, lasagna, coda alla vaccinara e altri ingredienti romani.

Sbanco

Al civico 1 di via Siria, c’è Sbanco, la pizzeria di Stefano Callegari e Marco Pucciotti. Per il locale, il fritto rappresenta un’autentica opera d’arte da realizzare. In menù, sono presenti numerose tipologie i supplì: la scelta è tra le più ampie di Roma. Tra le specialità della casa, c’è il rinomato supplì della Domenica preparato con ragù di manzo, pomodoro, soffritto, basilico, prezzemolo, pepe, mozzarella, parmigiano e pecorino. Particolare e molto originale anche il supplì prosciutto e fichi con cipolla, pepe nero, guanciale e uovo.

Panificio Bonci e Pizzarium

Il Panificio Bonci si trova in via Trionfale 36 mentre Pizzarium in via della Meloria 43. Il primo è specializzato in prodotti da forno, dal pane ai dolci. Il secondo è il regno della pizza a taglio. In entrambi i casi, la firma è quella di Gabriele Bonci, noto per essere stato il primo a sostituire la pasta al riso nei supplì. In questo modo, Bonci è riuscito a creare dei fritti originali, dettando nuove regole nel settore. I supplì ideati dal maestro presentano una panatura croccante e asciutta e un ripieno ricco e goloso.