Quali sono i migliori ristoranti in cui andare a mangiare a Treviso? Ecco una lista dei locali più amati da residenti e turisti in cui è possibile gustare i piatti tipici della tradizione trevigiana.

I migliori ristoranti a Treviso: l’elenco completo

Le Beccherie

Al civico 9 di piazza Ancilotto, si trova Le Beccherie. Il ristorante è noto per essere il tempio del tiramisù trevigiano: fu, infatti, il primo a metterlo in menù nel 1972. Il locale rappresenta un punto di riferimento culinario fondamentale per residenti e turisti. In menù, tra le proposte gourmet elaborate dall’executive chef Manuel Gobbo, è possibile trovare piatti tipici della tradizione e non solo.

Toni del Spin

In via Inferiore 7, c’è Toni del Spin. La trattoria storica di Treviso è un grande classico per chiunque voglia assaporare la cucina tipica della città veneta. Situata appena dietro la piazza dei Signori, il locale presenta un’offerta gastronomica fortemente improntata sulla cucina trevigiana che varia a seconda delle stagioni.

Pierre Trattoria Sartoriale

Al civico 1C di viale dei Mille, è ubicato Pierre Trattoria Sartoriale, locale consigliato in guida Michelin. Partendo da uno storico e famoso ristorante di pesce situato vicino alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, due giovani appassionati di cucina – Luca Tartaglia e Nicolò De Pol – hanno trasformato la struttura, ristrutturandola in stile Liberty e dotandola di una cucina che affaccia sulla sala in cui vengono accolti i clienti. In menù, i piatti della tradizione vengono rivisitati in chiave moderna e arricchiti con accostamenti unici e creativi.

La Proseccheria ai Soffioni

Consigliato da Gambero Rosso, in piazza dei Signori 26, c’è il ristorante La Proseccheria ai Soffioni. Il suggestivo indirizzo, situato nel cuore di Treviso, sorge all’interno del Palazzo dei Trecento. L’attenzione del locale è rivolta soprattutto a valorizzare le bollicine del territorio, accostandole a proposte culinarie che affondano le proprie radici nella tradizione e nei piatti tipici trevigiani. Tra le specialità in menù possono essere citate crostino con baccalà mantecato, sarde in saor, frittelle alle erbette, insalata di piovra con sedano patate al vapore e olive taggiasche, petto di pollo cotto a bassa temperatura con finocchio arance e salsa teriyaki.

Antica Osteria Al Botegon

In viale Burchiellati 7, si trova l’Antica Osteria Al Botegon. Il locale, con il trascorrere degli anni, è diventato un simbolo degli aperitivi trevigiani. In particolare, si è affermato sulla scena gastronomica di Treviso negli anni ’80. Presso l’osteria, i clienti possono assaporare i cicchetti tipici, accompagnandoli con spritz o Prosecco oppure gustare una cena all’insegna della tradizione.