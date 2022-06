Descrizione

I calamari in umido in bianco sono un gustoso e leggero secondo piatto di mare, alternativo ai tradizionali calamari in umido con pomodoro. Si cucinano in soli 30 minuti con aglio, prezzemolo, vino bianco e olive taggiasche, a cui potete aggiungere anche dei capperi e del peperoncino per dare una nota di gusto in più.