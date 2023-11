Quali sono i migliori ristoranti di pesce di Taormina in cui andare a mangiare se ci si trova in città? Dieci locali da provare.

Taormina è una delle località più amate della Sicilia: quali sono i migliori ristorante di pesce in cui recarsi per pranzo o per cena? Ecco la lista dei locali più apprezzati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti di pesce a Taormina: la lista

Al Saraceno

Il ristorante-pizzeria Al Saraceno, in via Madonna della Rocca 16/18, propone specialità siciliane ma anche pizze. Il locale, dagli interni sobri e con terrazza che affaccia sul golfo, offre una vasta selezione di piatti a base di pesce. Tra le specialità della casa, ci sono le trofie con tonno mentuccia e pomodorini o l’antipasto rustico siciliano. Ottimi anche i dessert come la cheesecake alla ricotta o la crema di mascarpone con le fragole fresche.

À Putia

Ubicata in via Umberto I 456, À Putia è uno dei ristoranti di pesce più amati di Taormina. Alcuni dei piatti tipici del ristorante sono i tagliolini con scampi e gambero rosso di Mazara, i tortelli al pesto di pistacchio di Bronte o, ancora, le linguine al nero di seppia con mandorle tritate e ricotta salata, gli antipasti di crudi di pesce, il tonno con cipolla rossa caramellata e molto altro ancora.

Casa Niclodi

A Casa Niclodi, in salita Alexander von Humboldt 2, è possibile gustare piatti tipici della tradizione siciliana. In menù, ci sono principalmente piatti di mare realizzato con pescato sempre fresco e di ottima qualità. Tra le specialità della casa ci sono le acciughe marinate e le sarde a beccafico.

Oliviero Restaurant

Specializzato soprattutto nella preparazione di piatti a base di pesce, Oliviero Restaurant è situato all’interno di Belmond Villa Sant’Andrea, in via Nazionale 137. Le pietanze di mare più amate dai clienti sono il filetto di tonno alla “Rossini” su melanzana marinata in salsa di soya, bottarga di tonno, tartufo e fumetto di pesce al vino rosso, il minestrone di verdure biologiche con olio extra vergine d’oliva al basilico, la caponata di verdure in agrodolce o, ancora, la zuppa fredda di pomodoro con sorbetto al cetriolo e filetti di arance.

Capitano Uncino

Dalla cucina tipica siciliana ai piatti di mare alla pizza, il ristorante Capitano Uncino offre una vasta gamma di voci in menù capace di soddisfare ogni palato. Il locale è situato al civico 100 di Lungomare Tysandros.

Al Giardino

Situato in via Bagnoli Croce 84, il ristorante Al Giardino è sempre pronto ad accogliere turisti e visitatori. Tra le specialità della casa ci sono i filetti di pesce capperi e limone, le sarde a beccafico con salsa marinara o gli involtini di pesce spada al forno. Ma non mancano anche piatti di terra come i maccheroni al ragù di maialino e pecorino stagionato.

Ristorante Baronessa

Al Ristorante Baronessa, in corso Umberto 148, i clienti possono gustare piatti di pesce come la battuta di gambero Rosso di Mazzara con crema di avocado e verdurine croccanti marinate con vinaigrette al frutto della passione, l’aragosta o dessert come il desiderio della Baronessa o il semifreddo di Moscato Passito con carpaccio di frutta fresca. La location, inoltre, offre una suggestiva vista del mare in lontananza.

Ristorante Cinque Archi

Il Ristorante Cinque Archi, in piazza IX Aprile, è talmente apprezzato dai clienti e dagli esperti del settore gastronomico da essere stato inserito tra i ristoranti consigliati nella Guida Michelin. Il locale affaccia su una delle piazze più famose di Taormina e possiede un belvedere incredibile e suggestivo che offre una vista perfetta sia sul mare che sull’Etna. Cinque Archi si connota per una ristorazione classica che predilige i piatti di mare e propone una vasta selezione di crudi.

La Capinera

Al civico 177 di via Nazionale a Taormina, c’è il ristorante stellato La Capinera. La location, situata al riparo dal turismo più vivace che caratterizza il piccolo centro cittadino, è situata a sbalzo sul mar ionico ed è dotata di un terrazzo che, durante la bella stagione, restituisce una vista mozzafiato. Il ristorante, guidato dal creativo chef Pietro D’Agostino, offre una vasta proposta di piatti di pesce cucinati con il pescato del giorno. Andando dallo Slow Food al caviale di lumaca, passando per l’uso di oli siciliani di eccellenza e di diverse intensità, lo stellato Michelin che propone la migliore reinterpretazione della tradizione gastronomica siciliana è considerato uno dei migliori ristoranti d’Italia.

Principe Cerami

In piazza San Domenico 5, all’interno del San Domenico Palace di Taormina, si trova Principe Cerami, ristorante con una stella Micheline del Four Seasons Hotel. La location prende il nome dal nobile siciliano Principe Domenico Rosso di Cerami, che ereditò il convento intorno al 1866, trasformando in un Hotel nel 1896. Presso la struttura, è possibile sperimentare un percorso culinario curato dal celebre chef Massimo Mantarro. Il maestro etneo presenta la quintessenza della cucina siciliana con ingredienti e tradizioni locali. A Principe Cerami si può gustare il pasto ordinato all’aperto, sulla spettacolare terrazza del ristorante che si affaccia sulla baia di Taormina, o all’interno, circondati dall’imponenza e dall’eleganza della sala da pranzo principale.