Quali sono i migliori ristoranti a Brescia e provincia: consigli dove mangiare

Dove mangiare bene a Brescia e in provincia? Scoprite i migliori ristoranti

Brescia, insieme a Bergamo, è stata Capitale della Cultura 2023, ed è una delle città più gettonate del Nord Italia. Ma dove mangiare bene qui? Scoprite i migliori ristoranti anche nella sua provincia

Migliori ristoranti da provare a Brescia e provincia

Siete a Brescia e dintorni e volete gustare la buona cucina tipica locale? Scoprite di seguito i migliori ristoranti da provare nel capoluogo lombardo, dove assaggiare la gastronomia locale.

Forme

Il ristorante guidato dalla giovane Arianna Gatti, è una delle aperture più fortunate del 2023. Forme sorge all’interno di Atena, una struttura polifunzionale alle porte di Brescia, lontana dal centro più trafficato e con una prima vista sui campi. Lo spazio è una vecchia corte restaurata dentro cui il progetto Atena ha sviluppato varie attività e di cui Forme è sicuramente la punta di diamante.

Nel menu troviamo schiuma al latte di cocco e petali di rosa con al centro un pregiato granchio reale, su una base di latte di cocco e mandorle. In accompagnamento si gioca con un shot all’aceto di riso, rosa e mandorla. Come primi piatti da provare il fusillone con polvere di sarde, burro al finocchietto e gel di uvetta e rum e spaghetti con aglio, olio e peperoncino, con ricci di mare e tartare di canocchie.

Osteria Al Bianchi

Locale vecchio stampo, concentrato sulla cucina tipica bresciana: taglieri di salumi e formaggi, casoncelli alla bresciana, malfatti al burro versato, manzo all’olio, lumache in zimino e anche tanti dolci gustosi.

La Madia, a Brione

In provincia di Brescia troviamo questo locale sul pendio che dai territori franciacortini di Gussago sale fino ai 600 metri di altezza. Potrete scegliere i due menu che, dal post pandemia, vengono proposti in luogo della classica carta: sette portate o dieci. Da provare ben consigliati sono i risotti e le paste ripiene, e le carni, da quelle di capra, a quelle di maiale o manzo.

Gavardo, Pegaso

In questo ristorante in provincia di Brescia il menu si divide tra pietanze di pesce di mare e di carne, oltre a una carta apposita per i vegetariani. Fra i piatti più richiesti, ci sono i totani ripieni di radicchio rosso, le bavette “alla bucaniera” e la grigliata di mare.