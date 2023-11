Quali sono i migliori ristoranti di Foggia da provare per un pranzo veloce o per una cena romantica all’insegna del gusto? Ecco alcune proposte.

Quali sono i migliori ristoranti da provare a Foggia? Ecco una lista di alcuni locali da provare se ci si trova nella città pugliese.

I migliori ristoranti di Foggia

Da Pompeo Trattoria Giordano

In vicolo al Piano 14, si trova Da Pompeo Trattoria Giordano. Situato in pieno centro, il ristorante è dotato di cucina a vista in modo tale da poter osservare lo chef Luca Pagano all’opera. La sala è sobria ed elegante mentre il menù offre piatti tipici della tradizione ed eccellenti pietanze di mare.

Piccola Osteria Km Zero

Al civico numero 77 di viale Ignazio d’Addadda, si può pranzare o cenare da Piccola Osteria Km Zero. Il locale, pur rimanendo fedele alla tradizione, offre una rivisitazione dei piatti tipici pugliesi in chiave moderna. L’obiettivo dei proprietari Mario e Maura, inoltre, è quello di valorizzare le piccole produzioni locali proponendo in menù pietanze cucinate con i prodotti di contadini e allevatori locali.

Terra Arsa

Terra Arsa, in viale Virgilio 13/D, è guidato dallo chef Lele Murani. Uno degli ingredienti più presenti in menù è il baccalà che lo chef combina con svariati ingredienti, dai legumi ai vegetali locali. Oltre ai primi mai banali e agli eccellenti secondi di carne e di pesce, il locale offre anche una vasta gamma di vini tra cui scegliere.

Quadri Cucina d’Autore

In via dell’Immacolata 8, immerso tra le meraviglie di una galleria d’arte moderna con cucina a vista, si trova il ristorante Quadri Cucina d’Autore dello chef Danilo Sponsillo. Seguace della cucina antispreco, lo chef propone piatti raffinati che omaggiano soprattutto il mare come la spigola scottata al cannello con la sua zuppa, fave fresche, olio al basilico, finocchietto selvatico, scorzetta di limone e a finire una grattata di fegato della stessa spigola, usato come una bottarga.

MezzoPieno By Piano B

In largo degli Scopari 1, turisti e residenti possono trovare MezzoPieno By Piano B. Il locale è perfetto per sorseggiare aperitivi e cocktail ma anche per un pranzo o per una cena. In menù, sono presenti specialità di pesce ma anche molti piatti a base di carne.

PizzaLab Foggia

PizzaLab Foggia è situato in piazza Martiri Triestini 5 ed è gestito dai fratelli Alessio e Fernando Carmellino. Insieme, infatti, hanno deciso di portare a Foggia una pizza tonda dal bordo alto, sempre diversa per quanto riguarda la ricetta. In menù, sono proposte almeno una trentina di varianti che spaziano dalle pizze classiche a quelle con ingredienti che rendono omaggio alla Puglia e all’Italia.

Lievi’Tante

Il ristorante Lievi’Tante si trova in viale Primo Maggio 26 ed è famoso per le sue pizze. Gianluca Rotondo e la moglie Stefania Ferrante hanno scelto Foggia per cuocere le loro pizze. L’impasto è studiato con attenzione mentre gli ingredienti sono sempre freschi e di ottima qualità.