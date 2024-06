Siete a San Vito lo Capo, in Sicilia, e non sapete dove mangiare bene? Scoprite i migliori ristoranti consigliati

San Vito lo Capo è una piccola località balneare della Sicilia nord-occidentale famosa per la spiaggia affacciata su una baia riparata dominata dall’alto da Monte Monaco. Ma qui ci sono anche tanti ristorantini buoni da provare, scoprite quali sono i migliori.

Migliori ristoranti a San Vito lo Capo: la guida

San Vito lo Capo, nella Sicilia nord-occidentale nei pressi di Trapani, ha una posizione strategica per cui è una delle mete turistiche più amate. Il vecchio borgo di marinai e pescatori da cui ha origine, rende la cittadina una meta particolarmente ambita da chi ama il mare, la spiaggia, il relax e le passeggiate romantiche, tra l’antica tonnara e il caratteristico faro. Ecco i migliori ristoranti da provare qui.

Disìo Ristorante

Il ristorante Disio porta avanti tutto quello che è stato costruito e tramandato in passato, di generazione in generazione. Un luogo bellissimo, in mezzo alla campagna, dove regna il silenzio, perfetto per rilassarsi all’interno di un cortile, dove poter cenare sotto le stelle.

La tradizione culinaria sicula torna in vesti moderne, senza tralasciare la cosa più importante, le emozioni, che ogni piatto riesce a trasmettere. Pesce, terra e mare, nel menu troverete piatti ben mirati per ogni sezione, senza esclusioni di colpi e sorprese.

Il FicodIndia

Il Ficodindia ristorante è un’oasi di sapori ed eleganza nello splendido scenario di San Vito Lo Capo. Il Ficodindia, essenzialmente il frutto di un’appassionata ricerca sensoriale. Studiato ad hoc per stupirvi, rinnovato continuamente per non annoiarvi. Un ambiente unico ed esclusivo sia negli interni luminosi e raffinati che nelle due meravigliose terrazze esterne ricco del menu tradizionale siciliano.

Trattoria Dal Cozzaro

Tra i migliori ristoranti di San Vito lo Capo troviamo un’elegante trattoria è situata nel centro di San Vito Lo Capo ed offre ai clienti un ambiente accogliente e piacevole, oltre ad una vasta scelta di piatti di pesce e specialità tipiche siciliane a prezzi più che abbordabili, compreso il menù turistico a prezzo fisso. È un locale molto frequentato, per questo si consiglia la prenotazione.

La Cambusa

Ristorante con ottima location vicino la spiaggia di San Vito Lo Capo che offre primi e secondi di alto livello preparati dallo chef Abate. Il locale è molto accogliente e il rapporto qualità/prezzo è ottimo. Ottima scelta anche per la lista dei vini. Il locale serve anche delle buonissime pizze fatte in forno a legna anche a pranzo.

Tannure

Ristorante con porzioni abbondanti, piatti ricercati con ottima qualità e buon servizio. Locale ampio, molto pulito a due passi dalla spiaggia di San Vito Lo Capo. Il cous cous in particolare cucinato in maniera eccezionale dai due fratelli gemelli, proprietari del ristorante, ma anche tutti gli altri piatti serviti, rendono questo locale tra i migliori a San Vito Lo Capo.

Zingaro

Ottimo ristorante a San Vito Lo Capo, guidato da chef Giuseppe Favaloro. Qui si consiglia di provare la caponata di tonno, pasta con pesce spada, melanzane e scamorza, il pescato del giorno sempre freschissimo e poi il tutto accompagnato da ottimi vini. Uno dei migliori ristoranti in paese.