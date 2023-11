Le cozze alla sorrentina sono un secondo piatto tipico della cucina campana, semplice e saporito: ecco come cucinarle in pochi minuti.

Le cozze alla sorrentina sono un secondo piatto dall’intenso profumo mediterraneo, preparato con ingredienti semplici e genuini: polpa di pomodoro, aglio e prezzemolo fresco. È ideale da gustare anche nelle grandi occasioni, abbinato a un primo piatto con frutti di mare, come gli spaghetti allo scoglio, e accompagnato con del buon pane casereccio abbrustolito. Vediamo insieme la ricetta delle cozze alla sorrentina.

Ricetta cozze alla sorrentina

Le cozze alla sorrentina sono un piatto molto gustoso e aromatico, ma se non volete rinunciare al sapore piccante, aggiungete anche un pizzico di peperoncino. Non esagerate, per non rischiare di coprire l’aroma caratteristico dei frutti di mare.

Ingredienti

1 kg di cozze fresche;

500 g di polpa di pomodoro;

2 spicchi d’aglio;

q.b. prezzemolo fresco;

q.b. sale e pepe.

Procedimento