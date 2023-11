Quali sono i migliori ristoranti di Catania in cui andare a mangiare se ci si trova in città? I locali da provare.

Catania è una delle città più amate della Sicilia: quali sono i migliori ristoranti del 2023 in cui recarsi per pranzo o per cena e gustare le specialità del posto? Ecco la lista dei locali più apprezzati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti di Catania nel 2023: la lista

Materia Spazio Cucina

Il ristorante Materia Spazio Cucina, in via Teatro Massimo 29, è situato all’interno di Habitat Hotel e racconta una Sicilia autentica attraverso le ricette di Bianca Celano. La chef catanese usa solo materie prime di piccoli produttori artigianali che ha selezionato personalmente sul territorio regionale.

Ristorante Km.0

I fratelli Fabio e Marco Cannizzaro gestiscono Ristorante Km.0. Il locale, molto intimo e accogliente, si trova al civico 26 di via Antonio Longo ed è dotato soltanto di 25 coperti. La struttura consente ai clienti di provare l’esperienza di una cucina siciliana innovativa e audace.

La Cucina dei Colori

A La Cucina dei Colori, in via San Michele 9, è possibile gustare una cucina naturale, biologica e mediterranea. I due proprietari hanno aperto il locale nel 2009 con l’obiettivo di dare vita a un ristorante vegetariano e vegano che riserva enorme cura a ogni ingrediente grazie al rapporto diretto instaurato con fornitori e contadini del territorio.

Acqualavica

In via Cardinale Dusmet 35, residenti e turisti possono trovare Acqualavica, un’osteria che offre piatti tipici della tradizione mediterranea e che raccontano le tradizioni siciliane, fondendole con tendenze culinarie contemporanee.

Concezione Restaurant

Concezione Restaurant, in via Giuseppe Verdi 143, è stato inaugurato nel 2022. Situato in pieno centro a Catania, il ristorante è il fine dining dello chef Manuel Tropea. Ogni piatto in menù è un omaggio alle ricette della tradizione catanese (e non solo) ed è realizzato seguendo la filosofia della “cucina degli scarti”. Tra le specialità della casa che mostra alla perfezione lo spirito di Concezione c’è la “Rama di Napoli di cavolfiore viola”. Si tratta di un dolce che lo chef ha reinterpretato, sostituendo il biscotto della ricetta tradizionale con una parte vegetale ossia lo scarto del cavolfiore.

Pepe Nero Ristorante

Situato al civico 43 di viale Ruggero di Lauria, Pepe Nero può essere descritto come una sorta di quattro ristoranti in uno. In menù, infatti, si trovano pietanza a base di carne, di pesce ma anche piatti asian e pizze. Il focus della proposta culinaria del locale è la tradizione siciliana e catanese ma non è escluso un occhio di riguardo per gli impasti realizzati con acqua di mare e con un processo di lievitazione naturale. La location offre ai clienti un’atmosfera elegante e raffinata.

Mm Trattoria

Da Mm Trattoria, in piazza Pardo 34, si possono gustare le ricette della tradizione marinara preparate con il miglio pesce fresco locale. La trattoria si trova nei pressi della Pescheria, ossia l’antico mercato del pesce situato nelle vicinanze del Duomo.

Me Cumpari Turiddu

Situato in piazza Spirito Santo 36, Me Cumpari Turiddu è dotato di una sala con tavoli in legno e lampadari di cristallo. Presso il locale, è possibile assaporare piatti tipici della tradizione realizzati con prodotti del Presìdi Slow Food siciliani. Tra le specialità della casa c’è il polpo affogato con patata aromatizzata alle erbe.

Cutilisci

In via San Giovanni Li Cuti 69, si trova il ristorante-pizzeria Cutilisci. Il locale vanta una posizione privilegiata tra il nero delle rocce laviche e l’azzurro del Mar Ionio. Il ristorante-pizzeria che sorge nel suggestivo porticciolo del borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti è dotato di una veranda vista mare. È il posto ideale per mangiare una frittura di calamari o una pizza con ingredienti di stagione.