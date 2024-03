I migliori ristoranti di pesce a Rimini: la guida

Rimini è una delle città più frequentate e ricche di movida di tutta la Riviera Romagnola, piena di locali dove i ragazzi tutte le estati si rifugiano per trascorrere vacanze spensierate.

Rimini è una garanzia anche in fatto di cucina e non solo di divertimento: lungo la costa troverete moltissimi ristoranti che si affacciano sul mare, perfetti a qualsiasi ora del giorno.

Qui potrete assaporare i sapori del mare, con piatti a base di pesce squisiti e fatti con prodotti di prima qualità, spesso a km 0.

I migliori ristoranti di pesce a Rimini

Se vi trovate a Rimini e avete voglia di gustarvi un bel piatto a base di pesce, allora questo articolo è quello che fa per voi: leggete per scoprire i ristoranti migliori dove mangiare vongole, ostriche, cannelli, cozze e molto altro !

Taverna il Trabucco

Un locale molto raccolto e intimo, perfetto per una cena a lume di candela, è diretto dallo Chef Mimmo e dalle sue figlie, che si impegneranno al massimo per garantire un’esperienza unica ai propri commensali.

La qualità dei prodotti è sorprendente, cosa che lo ha reso un vero e proprio punto di riferimento per il settore.

Abocar due cucine

Un locale curato nei minimi dettagli, che si è guadagnato una Stella Michelin.

Il ristorante è un perfetto esempio di come il cibo riesca sempre ad azzerare le distanze tra paesi e culture lontane: infatti la cucina ispanica si incontra quella italiana, dando vita a piatti raffinati e di alta qualità.

Dallo zio

Dallo zio è una vera e propria garanzia, non solo per i turisti, ma anche per i locali: il è aperto dal 1965, proponendo piatti a base del pescato locale, con tantissima scelta.

Il locale è molto informale, caratterizzato da tre sale che all’esterno si presentano con le inconfondibili pareti pitturate di rosso.

Guido

Uno dei ristoranti più rinomati di tutta Rimini, per via della Stella Michelin che si è guadagnato.

I piatti sofisticati ed eleganti, caratterizzati da abbinamenti originali, vengono accompagnati da pregiati vini bianchi, in un locale che si affaccia sul mare romantico della riviera.

LEGGI ANCHE: