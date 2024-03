I migliori ristoranti stellati di Palermo: tra ricerca e tradizione

Palermo è una delle città più belle di tutt’Italia, dove la storia e la cultura si trovano in ogni angolo, l’allegria e la vivacità la rendono speciale e unica e il cibo è paradisiaco!

Infatti la città è il luogo migliore per assaporare specialità della cucina siciliana, specialmente pietanze street food, come gli arancini oppure il fritto misto servito nel cono di carta, il cosiddetto “cuoppo”.

I migliori ristoranti stellati di Palermo

Tuttavia, la cucina palermitana non è solo street food, ma si propone anche in maniera più sofisticata ed elegante, dove la ricerca e l’innovazione si incontrano con i sapori della tradizione, rivisitando prodotti tipici.

Vediamo allora quali sono i migliori ristoranti stellati che si trovano a Palermo!

Ristorante Sociale Gagini

Il ristorante si chiama in questo per il fatto che l’edificio, del XVI secolo, è proprio quello in cui lo scultore Antonio Gagini creava le sue opere: insomma solamente la location sottolinea il carattere prezioso e sofisticato del ristorante.

Ristorante Palazzo Branciforte

La location del ristorante, Palazzo Branciforte, è una location particolare e speciale: infatti qui ha sede la scuola di cucina del Gambero Rosso, una biblioteca di oltre 40.000 volumi della Fondazione Sicilia e delle esposizioni museali.

Molto consigliati sono i piatti a base di pesce e i dessert!

Ristorante Dude

Il ristorante propone i sapori e i profumi della Sicilia, onorando così la sua terra. I piatti vengono proposti in una location unica, sofisticata ed elegante, ma anche preziosa perchè si tratta di un vero e proprio museo.

Lima

Lo chef Nino Ferrari propone la tradizione gastronomica siciliana, sotto un aspetto nuovo, ovvero sofisticato e ricercato, ricco di colpi di scena che ogni volta colpiscono i commensali.

LEGGI ANCHE: