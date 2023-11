Quali sono i migliori ristoranti di San Marino da provare per un pranzo veloce o per una cena romantica all’insegna del gusto?

Noto per essere uno dei meno popolosi tra gli stati membri del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, San Marino è anche un affascinante località turistica: quali sono i migliori ristoranti da provare per gustare le specialità tipiche del posto? Ecco una classifica dei cinque locali più amati.

San Marino: la classifica dei migliori ristoranti

La Terrazza

Al civico 31 di contrada del Collegio, si trova La Terrazza. Il locale, posto in altezza, consente di godere di una vista mozzafiato che diventa ancora più incredibile al tramonto. Situato in pieno centro storico, nei pressi del Palazzo Pubblico, il ristorante è ubicato all’interno dell’hotel Titano. In menù si trovano prodotti tipici del territorio che spaziano dai formaggi ai salumi.

Ristorante Casa Sartini

Al civico 10 di Piazza Libertà, si può pranzare o cenare al Ristorante Casa Sartini. Il locale, affidato allo chef Luigi Sartini, è dotato di una sala raffinata e accogliente in cui è possibile ammirare la statua in marmo di Carrara del 1876 che rappresenta la Libertà e dalla quale si può osservare un panorama spettacolare. In menù, sono proposti piatti tipici della tradizione che spaziano da pietanze a base di carne a quelle a base di pesce. Tra le specialità della casa ci sono la lasagnetta al ragù antico o il piccione servito in tre cotture.

Ristorante La Fratta

In Salita Alla Rocca 14, residenti e turisti possono fermarsi presso il Ristorante La Fratta. La struttura deve il suo nome ai fitti cespugli che, un tempo, ornavano l’ingresso alla Rocca. Il locale dispone di un menù molto ricco in cui si trovano pasta fatta in casa come tagliatelle, ravioli, passatelli in brodo o asciutti, strozzapreti, cappelletti di carne, lasagne, risotti; secondi di carne e di pesce; dessert. Tutte le pietanze sono preparate con materie prime del territorio che il ristorante è fiero di valorizzare.

Osteria Da Giulio

Osteria Da Giulio, al civico 124 di via Decima Gualdaria, offre ai clienti una vasta scelta per quanto riguarda i piatti a base di carne. La location offre la possibilità di osservare un panorama unico ed è dotata di quattro ambienti distinti e una bottega/gastronomia presso la quale scegliere alcune preparazioni da far arrivare al tavolo o da portare a casa se si vuole rimanere in famiglia. La sala, accogliente e caratteristica, ha tavoli e sedie in legno e un tovagliato classico a quadretti, tipico delle osterie. Inoltre, presenta un banco gastronomia a vista posizionato all’ingresso. Oltre alle specialità in menù, si può optare anche per il tipico menù degustazione.

Ristorante Cesare

All’interno dell’omonimo hotel, in via Salita Alla Rocca 7, nel cuore di San Marino, c’è il Ristorante Cesare. Il locale è dotato di un’ampia vetrata che consente ai clienti di godere del panorama mentre, all’interno della sala, si trova un camino sempre acceso usato per cuocere le pietanze alla brace. In menù, è possibile trovare piatti tipici della tradizione, primi e secondi di pesce, carne alla brace e anche piatti vegetariani e vegani.