Quali sono i migliori ristoranti di Lecce in cui andare a mangiare piatti tipici se ci si trova in città? Cinque locali da provare.

Lecce è ricca non solo di luoghi di interesse artistico e culturale ma anche di ristoranti: quali sono le migliori location in cui recarsi per pranzo o per cena per gustare i piatti tipici della città pugliese? Ecco la lista dei luoghi più amati da residenti e visitatori.

I migliori ristoranti tipici di Lecce: la classifica

Bros’

In via degli Acaja 2, Floriano Pellegrino e Isabella Potì hanno aperto Bros’ con l’obiettivo di riscrivere le regole della ristorazione. In questo modo, la coppia è riuscita a regalare a Lecce un locale che si connota per il suo approccio gastronomico innovativo e originale. Il ristorante, che vanta una stella Michelin, propone ai clienti due menù degustazione da 20 o 25 passi.

Primo Restaurant

Da Primo Restaurant, in via 47° Reggimento Fanteria 7, è possibile ordinare piatti meravigliosi da guardare ed eccezionali per il palato. Alla guida del ristorante stellato, c’è la chef Solaika Marrocco. In menù, si trovano pietanze che fondono ingredienti e ricette tipici di Puglia e Salento. i piatti tipici sono stati reinventati e vengono riproposti ai clienti in chiave moderna.

Duo Ristorante

Al civico 11 di via Giuseppe Garibaldi, c’è Duo Ristorante, locale consigliato anche in guida Michelin. In menù, sono presenti numerosi piatti tipici della tradizione gastronomica pugliese, reinterpretati dallo chef Fabiano Viva.

Buonfico

Situato nell’ex palazzo del Banco di Napoli al civico 13/A di via XXV Luglio, si trova Buonfico. Il menù del ristorante propone piatti di terra e di mare. Tra le specialità della casa ci sono gli spaghetti pepe e limone del pastificio D’Elite con pesto di basilico, fagiolini e cacio del Gargano e molto altro ancora.

Osteria degli Spiriti

In via Battisti 4, è possibile trovare Osteria degli Spiriti: si tratta di un locale che da molti viene descritto come la “più bella osteria di Lecce”. Il ristorante è dotato di due sale dalle volte alte, tipiche delle antiche masserie. I piatti in menù sono stati accuratamente studiati dalla chef Tiziana Parlangeli e si connotano per l’attenzione riservata a ingredienti e piatti tipici del Salento. Tra le specialità della casa ci sono frittini, ciceri e tria, orecchiette, pezzetti di cavolo. Molto ampia anche la selezione di vini locali.