Cosa mangiare con la diarrea: ricette per colazione, pranzo e cena

Cosa mangiare quando si soffre di diarrea, per evitare le disidratazione e riequilibrare l'intestino? Ricette per colazione, pranzo, merenda e cena.

La dissenteria è un disturbo comune che può avere diverse cause, tra cui infezioni, intolleranze alimentari, stress, assunzione di farmaci o malattie croniche. Oltre a un notevole disagio, può provocare disidratazione, perdita di sali minerali e alterazione della flora batterica intestinale. Per questo motivo, quando si soffre di diarrea anche occasionale, è importante seguire un’alimentazione adeguata che aiuti a ripristinare l’equilibrio del sistema digestivo e a prevenire complicazioni.

In generale, la dieta per la dissenteria deve essere leggera, astringente, ricca di liquidi e di cibi facilmente digeribili. Occorre evitare non solo i fritti e gli alimenti ricchi di grassi, ma anche i cibi speziati che potrebbero irritare l’intestino, così come l’eccesso di fibre insolubili, il caffè e gli alcolici.

Gli alimenti da prediligere sono il riso, la pasta bianca, le patate e l’avena come fonte di carboidrati, mentre come secondo è possibile consumare petto di pollo, pesce bianco e tofu. Sono indicate anche le banane, le carote, le mele cotte (se non causano fermentazione) e gli estratti di frutta e verdura che aiutano a reintegrare i sali minerali senza eccedere con l’assunzione di fibre.

Di seguito, vi proponiamo alcune ricette per colazione, pranzo, merenda e cena che rispettano questi principi e che possono aiutare a contrastare la diarrea.

Ricette per colazione

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata e per questo non andrebbe mai saltata, anche in caso di diarrea. Ecco alcune ricette per iniziare la giornata con energia e senza appesantire l’intestino:

Porridge di avena con cannella : il porridge è una zuppa cremosa che si prepara con l’avena cotta o lasciata in ammollo tutta la notte con latte o acqua. In caso di dissenteria, può risultare utile in quanto l’avena ha proprietà astringenti . È possibile abbinare una banana oppure aggiungere in cottura una mela tagliata a cubetti.

: il è una zuppa cremosa che si prepara con l’avena cotta o lasciata in ammollo tutta la notte con latte o acqua. In caso di dissenteria, può risultare utile in quanto l’avena ha . È possibile abbinare una oppure aggiungere in cottura una mela tagliata a cubetti. Yogurt bianco con banana e fette biscottate : lo yogurt bianco è un alimento probiotico che favorisce il riequilibrio della flora batterica intestinale, mentre la banana con il suo contenuto di potassio è utile a contrastare la perdita di sali minerali. Se siete intolleranti al lattosio, potete sostituire lo yogurt bianco classico con lo yogurt di soia .

: lo yogurt bianco è un che favorisce il riequilibrio della flora batterica intestinale, mentre la banana con il suo contenuto di potassio è utile a contrastare la perdita di sali minerali. Se siete intolleranti al lattosio, potete sostituire lo yogurt bianco classico con lo . Tè nero con limone e pane tostato con marmellata: il tè nero è una bevanda astringente che riduce la perdita di liquidi, mentre il succo di limone apporta vitamina C e aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Anche il pane tostato è indicato in caso di diarrea in quanto è un alimento secco e facilmente digeribile. Come confettura scegliere quella che più vi piace: una delle più indicate è quella di fragole, in quando non contengono FODMAP che potrebbero causare fermentazione.

Ricette per pranzo

Il pranzo è il pasto principale della giornata e deve essere nutriente ed equilibrato, ma anche leggero e digeribile. Ecco alcune idee di ricette per pranzare con gusto e senza aggravare la sintomatologia.

Minestra di riso e patate : un piatto semplice e salutare che apporta carboidrati e fibre insolubili. Se preferite, potete prepararla con riso e carote.

: un piatto semplice e salutare che apporta carboidrati e fibre insolubili. Se preferite, potete prepararla con riso e carote. Pollo al limone : un piatto saporito e nutriente, preparato con una delle carni magre più indicate in caso di diarrea, in quanto non appesantisce l’intestino.

: un piatto saporito e nutriente, preparato con una delle carni magre più indicate in caso di diarrea, in quanto non appesantisce l’intestino. Riso in bianco cotto al vapore: ideale da abbinare a una porzione di verdure come zucchine bollite o cotte in padella.

Ricette per merenda

Se a metà pomeriggio sentite la necessità di fare uno spuntino, ecco alcune ricette indicate in caso disturbi intestinali:

Ricette per cena

La cena è l’ultimo pasto della giornata e deve essere leggera e digeribile, per non appesantire l’intestino durante la notte. Ecco alcune idee di ricette da cui potete prendere spunto: