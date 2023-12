Quali sono i migliori ristoranti che preparano la zuppa di cipolle a Parigi? La Francia è famosa in tutto il mondo per la sua arte, la sua storia, la sua bellezza e anche per la sua cucina. In particolare, sono molto apprezzate le tradizioni gastronomiche dell’Ile-de-France come la zuppa di cipolle. Il piatto è abitualmente servito nei bistrot e nelle brasserie della capitale francese a tarda sera o, addirittura, a notte fonda.

I migliori ristoranti di zuppa alle cipolle a Parigi

La zuppa di cipolle viene preparata affettando finemente le cipolle che, poi, vengono cotte lentamente nel burro fino a quando non risultano caramellate. Viene poi aggiunto del brodo di carne e del vino bianco. La zuppa cuoce per diverse ore. Dopo aver aggiunto crostini di pane tostato e formaggio grattugiato, il composto viene spostato in forno per gratinarsi. Proprio per questo, su alcuni menù parigini, la zuppa di cipolle viene indicata come “gratinée à l’oignon”.

Oltre a essere un must della cucina parigina e francese, la zuppa di cipolle è nota anche per le sue proprietà curative: è, infatti, molto efficace soprattutto contro il raffreddore.

Le Grand Colvert

La leggendaria brasserie parigina Le Grand Colbert si trova nelle vicinanze dei sublimi giardini del Palais-Royal. Si tratta di un ristorante parigino molto conosciuto tra i residenti e i turisti. La brasserie, considerata alla stregua di un monumento storico, riporta Parigi indietro nel tempo e propone ai clienti un menù che mette in risalto la gastronomia francese puntando su piatti tipici come, appunto, la zuppa di cipolle.

Le Minet Galant

A pochi passi dal teatro Bouffes Parisiens, c’è Le Minet Galant. Il menù è un inno d’amore alla cucina francese in stile bistrot. Tra i tanti piatti proposti dal locale, non si può non provare la loro gustosa zuppa di cipolle.

Le Dali

Il ristorante Le Dali sorge nel cuore del palazzo Le Meurice. La location, arredata in modo imponente da Philippe Starck, è molto accogliente e invita gli avventori a rilassarsi e a godersi la sontuosità degli interni mentre si gusta un pasto delizioso. Lo chef Amaury Bouhours realizza piatti della cucina francese in linea con la stagione. I clienti, poi, possono deliziarsi con una farandola di dolci dello chef Cédric Grolet.

Le Cafè de la Paix

Il sublime ristorante storico di Parigi Le Café de la Paix possiede una fama mondiale ed è noto come Monumento Storico. È indubbiamente uno dei ristoranti più famosi e belli della capitale francese. Il locale, idealmente situato nella meravigliosa Place de l’Opéra, è stato recentemente ristrutturato e dotato di due spazi luminosi e ariosi, interamente riprogettati dall’architetto Pierre-Yves Rochon nel 2021. Presso il caratteristico locale, è possibile gustare piatti tipici della tradizione francese, come la zuppa di cipolle.

L’Alsace

La rinomata brasserie L’Alsace si trova sugli Champs-Elysées. Anche se il locale è in attività dal 1968, ha ricevuto un restyling importante nel 2017 affidato all’esperienza di Laura Gonzalez. La brasserie è aperta tutto il giorno. Presso il ristorante, i clienti possono assaporare pietanze come quiche della Lorena, zuppa di cipolle, flammekueches, spätzle gratin, crauti locali e tanto altro ancora.