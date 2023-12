Dove mangiare gli schlutzkrapfen migliori in Pusteria: cinque locali in cui provare il famoso piatto tipico.

Dove si deve andare per mangiare gli schlutzkrapfen più buoni di Pusteria? Ecco una lista dei cinque migliori locali in cui provare il particolare piatto tipico.

Schlutzkrapfen: dove mangiare i più buoni di Pusteria

Gli schlutzkrapfen sono uno dei piatti tipici che bisogna assolutamente assaggiare se si va in vacanza in Val Pusteria. Il nome della pietanza, nota nel dialetto locale anche come schlutzer, fa probabilmente riferimento al modo in cui venivano mangiati in passato ossia lasciandoli soltanto scivolare nella bocca.

Stando alla tradizione, le caratteristiche mezzelune di pasta venivano farcite con spinaci e ricotta. La ricetta è stata tramandata di generazione in generazione e ha subito alcune modifiche. Oggi, infatti, gli schlutzkrapfen vengono riempiti con altri tipi di farcitura come carne, melanzane o formaggio. Solitamente, il piatto viene servito con burro fuso e parmigiano grattugiato.

Locanda Sudtirolese Der Gassenwirt Ristorante

Al civico 42 di via Paese, a Chianes, in Val Pusteria, si trova Locanda Sudtirolese Der Gassenwirt Ristorante. La struttura, che è anche hotel, è consigliata in Guida Michelin per l’eccellenza dei piatti serviti ai clienti. Presso il locale, è possibile gustare piatti tipici della tradizione come gli schlutzkrapfen ripieni al formaggio e conditi al burro di malga. Molto apprezzati, poi, anche la faraona arrostita, la tagliata di bue e molto altro ancora.

Skihütte Rienz

In via Rienzstraße 41, a Dobbiaco, in Val Pusteria, si trova Skihütte Rienz. Il ristorante propone agli avventori schlutzkrapfen estremamente apprezzati e altri piatti tipici della zona. Tra le pietanze più amate ci sono la grigliata di carne, gli spätzle agli spinaci con panna e prosciutto e il dolce, lo strauben con zucchero a velo e frutta.

Lago di Landro

Al civico 8 di via Landro, a Dobbiaco, si trova il ristorante Lago di Landro. Presso la struttura, è possibile godere di un panorama affascinante e suggestivo. In menù, si trovano piatti tipici della Val Pusteria come gli schlutzkrapfen o i canederli con gulasch o in brodo. Presenti, poi, anche opzioni vegetariane.

Gasthof Neuwirt

In Strada del Sole 28, a Terento, in Val Pusteria, c’è Gasthof Neuwirt. Qui è possibile gustare gli schlutzkrapfen fatti in casa ripieni con ricotta e spinaci, tipici della tradizione. In menù, poi, si trovano anche canederli, maccheroncini alla pastora, tirolesi, ravioli di patate ripieni di speck e porro e tante altre pietanze.

Saalerwirt

In via Sares 4 a San Lorenzo di Sebato, in Val Pusteria, i clienti possono assaporare deliziosi schlutzkrapfen alle ortiche proposti da Saalerwirt. Oltre ai schlutzkrapfen, si può sceglier di ordinare altri piatti tipici della tradizione: le porzioni sono sempre abbondanti. Se si decide di recarsi presso il locale, inoltre, si godrà di una vista panoramica mozzafiato.