Descrizione

Le mince pies sono dei deliziosi dolcetti natalizi tipici della cucina inglese, che vengono serviti come dessert durante il pranzo di Natale o a Capodanno, insieme all’immancabile Christmas Pudding. Questi dolcetti sono molto simili a delle crostatine e si preparano con della classica pasta frolla e un delizioso ripieno di frutta speziata. Siete curiosi di assaggiare le originali mince pies? Vi spieghiamo come prepararle in casa secondo la tradizionale ricetta inglese.