Descrizione

Volete preparare un caldo e gustoso minestrone di verdure ma non avete molto tempo a disposizione? Se utilizzate la pentola a pressione, potete dimezzare i tempi di cottura e preparare un ottimo minestrone in soli 30 minuti. Il procedimento è sempre lo stesso: tagliate a pezzetti tutte le verdure che preferite (patate, carote, fagiolini, broccoli, bietole ecc.) unite l’acqua e lasciate cuocere. Per rendere il minestrone più gustoso potete prima farle insaporire con del soffritto di cipolla o di scalogno, unire del concentrato di pomodoro o della pancetta. Le varianti sono innumerevoli: non vi resta che provare!