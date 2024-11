Ingredienti e preparazione dei moscardini

Per realizzare un piatto delizioso come i moscardini su crema di ceci, è fondamentale scegliere ingredienti freschi e di qualità. Iniziate con la pulizia delle verdure: mondate sedano, carota e cipolla, tagliandoli a tocchi. Questi ingredienti serviranno come base per la cottura dei moscardini.

In una casseruola, versate abbondante acqua e aggiungete due cucchiai di aceto. Quando l’acqua inizia a bollire, unite i moscardini e lasciateli cuocere per circa 20 minuti. Una volta trascorso il tempo, spegnete il fuoco e lasciate raffreddare i moscardini nella loro acqua, per preservarne la tenerezza e il sapore.

Preparazione della crema di ceci

Nel frattempo, dedicatevi alla preparazione della crema di ceci. Mettete i ceci in una casseruola con 200 g di acqua, uno spicchio di aglio, una foglia di alloro e un filo di olio extravergine di oliva. Portate a bollore e, una volta raggiunto, spegnete il fuoco. Rimuovete l’aglio e l’alloro, quindi frullate il tutto fino a ottenere una crema liscia e vellutata. Questa crema sarà la base perfetta per i vostri moscardini.

Infusione dell’olio al rosmarino

Un altro elemento chiave di questo piatto è l’olio al rosmarino. Scaldate 100 g di olio extravergine di oliva con un rametto di rosmarino, portandolo a una temperatura di circa 70 °C. Spegnete il fuoco e lasciate in infusione finché l’olio non si raffredda, permettendo al rosmarino di rilasciare il suo aroma intenso.

Impiattamento e abbinamento vinicolo

Per servire, disponete i moscardini sulla crema di ceci, completando il piatto con pomodorini secchi e un filo di olio al rosmarino. Questo piatto non solo è un trionfo di sapori, ma è anche un’opera d’arte visiva. Per accompagnare questa delizia, suggeriamo un vino come il Terlaner Cuvée 2020 di Cantina Terlano, un mix di pinot bianco, chardonnay e sauvignon blanc, che si sposa perfettamente con i sapori del mare e della terra.

Con questa ricetta, porterete in tavola un piatto raffinato e gustoso, ideale per una cena speciale o per sorprendere i vostri ospiti con un tocco di cucina mediterranea.