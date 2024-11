Un acquisto da record

La banana di Maurizio Cattelan, un’opera d’arte contemporanea, è stata venduta all’asta per la straordinaria cifra di 6,2 milioni di euro. Questo frutto, appiccicato a un muro con del nastro adesivo, ha suscitato un’attenzione mediatica senza precedenti, non solo per il suo prezzo, ma anche per il gesto provocatorio che rappresenta. L’acquirente, Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, ha dichiarato di voler “entrare nella storia dell’arte” mangiando l’opera. Ma dietro a questo acquisto si cela una storia ancora più affascinante.

La genesi dell’opera

La banana di Cattelan non è solo un frutto, ma un simbolo di come l’arte contemporanea possa sfidare le convenzioni. La base d’asta era fissata a 800 mila euro, ma il suo valore è schizzato alle stelle, superando i sei milioni. Ma da dove proviene realmente questa banana? La risposta ci porta a un venditore di frutta, Shah Alam, un 74enne originario del Bangladesh, che l’ha venduta per soli 35 centesimi. Questo incredibile passaggio di valore ha lasciato Alam incredulo, soprattutto quando ha appreso che il suo frutto era diventato un’opera d’arte da milioni di euro.

La reazione del venditore

Quando un giornalista del New York Times ha contattato Shah Alam per raccontargli la storia della sua banana, l’uomo ha reagito con incredulità e commozione. “Io sono un uomo povero”, ha dichiarato, spiegando la sua vita modesta e il lavoro duro che svolge per mantenere la sua famiglia. La notizia che qualcuno avesse rivenduto un suo frutto per milioni di dollari lo ha fatto sentire come se fosse stato vittima di uno scherzo crudele. “Non sanno che cos’è una banana?” ha chiesto, evidenziando il divario tra il mondo dell’arte e la vita quotidiana delle persone comuni.

Il gesto di Justin Sun

In un gesto che ha suscitato dibattito, Justin Sun ha annunciato di voler acquistare 100.000 banane dal banco di Shah Alam per distribuirle gratuitamente in tutto il mondo. Questo atto, sebbene ben intenzionato, solleva interrogativi su come l’arte e il commercio possano interagire con la vita reale. Cattelan stesso ha espresso compassione per Alam, ma ha sottolineato che l’arte non risolve i problemi sociali. “Se lo facesse, sarebbe politica”, ha affermato, lasciando aperta la questione su quale sia il vero valore dell’arte e come essa possa influenzare la vita delle persone.