Descrizione

I mostaccioli sono dei classici dolcetti natalizi glassati al cioccolato fondente tipici della cucina napoletana, che vengono preparati con un impasto al cacao morbidissimo e speziato, arricchito con farina di mandorle e pisto napoletano: un mix profumatissimo di cannella, noce moscata, chiodi di garofano e coriandolo, che viene utilizzato per aromatizzare i dolci natalizi della tradizione. I classici mostaccioli si contraddistinguono per la forma romboidale, ma possono essere ricreati anche in forme diverse, aggiungendo eventualmente anche un delizioso ripieno di confettura. Scoprite come prepararli secondo la ricetta originale campana.