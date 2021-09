Descrizione

La mousse di fichi e miele è un dolce fresco, cremoso e invitante, preparato con soli quattro ingredienti, tra cui panna e mascarpone, senza l’aggiunta di zucchero. Questa deliziosa mousse autunnale è una vera delizia per grandi e piccini, ideale da servire in molteplici occasioni. Scoprite come ricrearla in pochissimi minuti.