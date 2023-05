Come conservare i funghi freschi in frigo per farli durare il più a lungo possibile ed evitare la formazione di muffe: consigli e suggerimenti.

I funghi sono un ingrediente delizioso e versatile, che si presta alla preparazione di tantissime ricette sfiziose e saporite. È possibile cucinarli in padella, al forno o fritti, utilizzarli per creare degli antipasti rustici o dei condimenti dal gusto autunnale o dei primi piatti classici come il risotto ai funghi.

I funghi hanno un sapore intenso e una consistenza carnosa, il che li rende adatti anche a sostituire la carne nella preparazione di piatti vegetariani o vegani. Un esempio? Le cotolette di funghi pleurotus cotte al forno, senza uova e formaggio.

Inoltre, a fronte di un basso contenuto calorico, sono ricchi di vitamine, minerali e fibre. Insomma le ragioni per portarli in tavola non mancano, tuttavia non mancano alcuni svantaggi. Purtroppo, i funghi sono molto delicati e si deteriorano facilmente. Se li acquistate freschi, dovete prestare attenzione a come li conservate per non rovinarli.

Non sapete come fare? In questo articolo, vi spieghiamo passo dopo passo come conservare i funghi freschi in frigo.

Come conservare i funghi freschi in frigo

Per conservare i funghi freschi in frigo, la prima cosa da fare è pulirli con cura per eliminare eventuali residui di terriccio. È fondamentale non lavarli sotto l’acqua corrente, in quanto assorbirebbero troppa umidità e perderebbero sapore. Del resto, questo è un consiglio che diamo a prescindere: sarebbe meglio non lavare mai i funghi e limitarsi a pulirli con un panno umido, anche poco prima del consumo, così da preservarne al massimo il sapore.

Se volete conservarli, utilizzate un panno asciutto o un pennello da cucina per spazzolarli delicatamente uno a uno. Se necessario, potete usare un coltellino per tagliare le parti più sporche o danneggiate.

Dopo aver eliminato lo sporco in eccesso, potete riporli in frigo, rispettando alcuni accorgimenti. Raccomandiamo di conservarli interi, evitando sacchetti di plastica o dei contenitori ermetici, che favoriscono la formazione di umidità e muffe. Preferite dei sacchetti di carta per alimenti (quelli del pane vanno bene), oppure lasciateli all’interno dell’apposita vaschetta forata e copriteli con della carta da cucina asciutta. Infine, metteteli nella parte bassa del frigo, quella riservata alle verdure.

I funghi freschi si possono conservare in frigo per fino a una settimana, ma vi consigliamo di consumarli entro 3-4 giorni per godere al meglio delle loro proprietà organolettiche e nutrizionali.