Descrizione

La focaccia con funghi e crescenza è un soffice lievitato dal condimento ricco di gusto, ottima da servire in autunno come antipasto gourmet, come aperitivo o come portata principale, durante una cena informale in famiglia o con amici. Semplice, aromatica e stuzzicante: una vera prelibatezza da provare anche nella variante con funghi porcini o funghi misti.