Un autunno ricco di sapori su Food Network

Con l’arrivo della stagione fredda, Food Network si prepara a deliziare gli appassionati di cucina con un palinsesto ricco di novità. A partire dal 29 ottobre, il canale tematico più amato dagli amanti della gastronomia presenterà una serie di programmi che promettono di intrattenere e ispirare. Tra i protagonisti ci saranno volti noti come Fulvio Marino, Ruben Bondì e Giusina Battaglia, pronti a condividere le loro ricette e segreti culinari.

Programmi da non perdere

Il primo appuntamento da segnare in agenda è Finché tavola non ci separi, un programma che unisce cucina e sentimenti, dove la coppia formata da Francesca Caldarelli e Tonio Liuzzi si sfiderà per scoprire il miglior locale milanese. Dal 30 ottobre, Toscana on the road porterà gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle meraviglie culinarie della Toscana, con Enrica della Martira e Luca Terni come guide.

Ricette per tutti i gusti

Il 2 novembre, Fulvio Marino tornerà con Nel forno di casa tua, dove mostrerà come realizzare ricette semplici e gustose. Per chi ama la pasticceria, dal 14 novembre sarà la volta di La pasticceria di Frau Knam, con ricette accessibili a tutti. Non mancherà la solarità di Giusina Battaglia, che dal 16 novembre presenterà Giusina in cucina & friends, un programma che vedrà la partecipazione di chef e amici per cucinare insieme.

Speciali e novità per le festività

Dicembre si preannuncia ricco di eventi speciali, con il lancio di Foodcast, il primo podcast in tv dedicato al mondo del food, e il nuovo format Sweet Home, con i Maestri Pasticceri Apei. Inoltre, Csaba dalla Zorza tornerà con La cucina economica, mentre il 19 dicembre si svolgerà un evento imperdibile: Harry Potter, i maghi delle torte, dove pasticceri professionisti si sfideranno in creazioni ispirate al mondo magico di Hogwarts.

Un futuro ricco di sorprese

Il 2025 porterà ulteriori novità, con il ritorno di programmi storici come Locande del cuore e Liguria a tavola. Inoltre, Ernst Knam presenterà The king of chocolate, mentre Ruben Bondì porterà la cucina su una barca nel nuovo spin-off Cucina al mare con Ruben. Non mancheranno nuove serie e volti freschi che arricchiranno il palinsesto di Food Network, promettendo un viaggio gastronomico senza precedenti.