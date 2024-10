Il lancio dei Cuor di Bosco

Mulino Bianco, storico marchio del gruppo Barilla, ha recentemente annunciato il lancio di un nuovo prodotto: i Cuor di Bosco, biscotti ripieni di lamponi, mirtilli e amarene. Questi biscotti si inseriscono in un mercato in crescita, quello dei frollini ripieni di frutta, che ha visto un incremento significativo negli ultimi anni. Nonostante la presentazione di questo nuovo prodotto, molti consumatori si chiedono se si tratti davvero di una novità o se sia semplicemente un’aggiunta a una gamma già esistente.

Un mercato in espansione

Secondo uno studio condotto da Nielsen, il segmento dei biscotti ripieni di frutta ha registrato una crescita del 28,8% in termini di valore e del 9,7% per volume negli ultimi tre anni. Questo dato evidenzia un cambiamento nelle preferenze dei consumatori, sempre più attratti da snack che combinano gusto e naturalità. I Cuor di Bosco, realizzati con grano tenero da agricoltura sostenibile, si propongono di rispondere a questa domanda di mercato, cercando di attrarre un pubblico sempre più attento alla qualità degli ingredienti.

Un’innovazione o una strategia di marketing?

Nonostante l’azienda parli di innovazione, la realtà è che i biscotti alla frutta non sono una novità assoluta. Prodotti come i Cuor di Mela e i Settembrini sono già ben noti ai consumatori. La vera domanda è se i Cuor di Bosco rappresentino un reale passo avanti o se siano semplicemente una mossa di marketing per capitalizzare su una tendenza in crescita. Con la crescente attenzione verso la sostenibilità e la qualità, Mulino Bianco potrebbe aver trovato un modo per rinnovare il proprio catalogo senza stravolgerlo.