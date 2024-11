Un nuovo spazio dedicato al cioccolato

Perugia, la storica città umbra, si prepara a diventare la nuova capitale del cioccolato con l’apertura della Città del cioccolato, un museo immersivo che aprirà i battenti nel 2025. Questo progetto ambizioso avrà sede nel suggestivo Mercato coperto, un luogo che già di per sé racconta storie di tradizione e cultura gastronomica. La scelta di dedicare un intero spazio al cioccolato non è casuale: Perugia è conosciuta in tutto il mondo per i suoi dolci, in particolare per i celebri Baci Perugina, un marchio che ha reso la città un simbolo del cioccolato italiano.

Un viaggio nella storia del cioccolato

La Città del cioccolato non sarà solo un museo, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la cultura del cacao. I visitatori potranno esplorare le origini del cioccolato, dalla sua scoperta in America fino alla sua diffusione in Europa. Attraverso esposizioni interattive, laboratori didattici e una scenografica foresta del cacao, il museo offrirà un’esperienza unica, coinvolgendo i sensi e stimolando la curiosità. Non mancheranno spazi dedicati alla produzione e all’esportazione del cioccolato, rendendo omaggio a tutti coloro che hanno contribuito a far crescere questo settore in Italia.

Attività e attrazioni per tutti

La Città del cioccolato promette di essere un centro di attrazione per turisti e residenti, con una varietà di attività pensate per tutte le età. Oltre ai laboratori esperienziali, i visitatori potranno assistere a dimostrazioni di produzione di cioccolato e visitare una vera e propria Fabbrica di cioccolato. Inoltre, sarà presente un Chocoshop, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e souvenir legati al mondo del cioccolato. L’ingresso al museo sarà a pagamento, ma i residenti di Perugia potranno accedere gratuitamente, un’iniziativa che sottolinea l’importanza di questo progetto per la comunità locale.

Un futuro dolce per Perugia

Con l’apertura della Città del cioccolato, Perugia si prepara a consolidare la sua reputazione di meta gastronomica di eccellenza. Questo nuovo museo si aggiunge a eventi già consolidati come la fiera Eurochocolate, creando un’offerta turistica sempre più ricca e variegata. I lavori per la realizzazione del museo sono già in corso e procedono a ritmo sostenuto, promettendo di trasformare il Mercato coperto in un luogo di incontro e scoperta per tutti gli amanti del cioccolato. L’inaugurazione, prevista per il 2025, rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire il dolce mondo del cacao e le sue meraviglie.