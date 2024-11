Un nuovo format per aspiranti imprenditori

Il mondo dell’imprenditorialità è in continua evoluzione e il podcast Millions si propone di esplorare questo universo attraverso le storie di successo di imprenditori affermati. A partire dal 26 novembre, ogni martedì, Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti, due nomi noti nel panorama gastronomico e imprenditoriale, daranno vita a conversazioni coinvolgenti su YouTube e sulle principali piattaforme di podcasting. L’obiettivo è chiaro: fornire spunti e consigli utili a chi sogna di intraprendere un percorso nel business, sia nel settore alimentare che in altri ambiti.

Ospiti d’eccezione e storie ispiratrici

Ogni episodio di Millions si apre con la frase “per chi sogna in scala”, un chiaro invito a pensare in grande. Tra gli ospiti di spicco ci sarà Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, che condividerà la sua esperienza nella creazione di un marchio globale. Altri imprenditori come Silvio Campara, CEO di Golden Goose, e Sonia Peronaci, pioniera del food digitale, porteranno le loro storie e le loro visioni. Queste conversazioni non solo intratterranno, ma offriranno anche preziosi insegnamenti su branding, marketing e innovazione.

Un ambiente informale per conversazioni autentiche

La formula del podcast è pensata per creare un’atmosfera rilassata e informale, dove gli ospiti possono sentirsi a proprio agio nel condividere le loro esperienze. Tommaso Mazzanti, che ha già avuto esperienze come ospite in altri podcast, sottolinea l’importanza di questo approccio: “Abbiamo ricreato un ambiente dove ci si parla tutti in totale relax”. Questo permette di estrarre il meglio da ogni intervista, rendendo ogni episodio un’opportunità unica per imparare dai migliori.

Il sogno di espansione di All’Antico Vinaio

Oltre al podcast, Mazzanti e Bastianich stanno lavorando a un ambizioso progetto di espansione per All’Antico Vinaio, il famoso locale di street food toscano. Con l’apertura di nuovi punti vendita negli Stati Uniti e in Europa, il duo mira a portare la schiacciata, un panino artigianale che ha conquistato il palato di molti, a un pubblico sempre più vasto. “Il nostro sogno è aprire a Parigi e Londra”, afferma Mazzanti, evidenziando la sua ambizione di far conoscere la cultura gastronomica italiana nel mondo.

Un viaggio tra tradizione e innovazione

La schiacciata, il prodotto di punta di Mazzanti, rappresenta perfettamente l’unione tra tradizione e innovazione. Con ricette tramandate dalla sua famiglia, come la celebre “Favolosa”, Tommaso riesce a mantenere viva l’autenticità del prodotto, pur adattandosi alle esigenze del mercato moderno. Questo equilibrio tra passato e futuro è ciò che rende Millions un podcast imperdibile per chiunque desideri intraprendere un percorso imprenditoriale di successo.