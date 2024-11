Un nuovo capitolo nella formazione culinaria

La città di Lione si prepara ad accogliere una novità nel panorama gastronomico: il “Pavyllon training restaurant”, un progetto innovativo che vedrà la luce alla fine del 2024. Questo ristorante, frutto della collaborazione tra il celebre chef francese Yannick Alléno e l’Institut Lyfe, avrà come obiettivo principale la formazione di giovani talenti nel settore della ristorazione. Con sedici stelle Michelin all’attivo, Alléno è un’autorità nel campo culinario e la sua esperienza sarà fondamentale per i futuri chef che frequenteranno questa struttura.

Un’educazione immersiva e pratica

L’Institut Lyfe, con oltre trent’anni di esperienza nella formazione gastronomica, ha già dimostrato la sua efficacia attraverso un approccio educativo immersivo. Gli studenti avranno l’opportunità di lavorare direttamente nel Le Royal, un ristorante di un hotel a cinque stelle, unico nel suo genere con una stella Michelin. Questo metodo di apprendimento pratico permetterà agli studenti di acquisire competenze reali e di confrontarsi con le sfide quotidiane di un ristorante di alta classe.

Innovazione e tradizione nella formazione culinaria

La collaborazione tra Alléno e l’Institut Lyfe non è una novità. Già nel 2021, i due avevano unito le forze per creare la “Ecole de la sauce”, un programma formativo dedicato all’arte della preparazione delle salse. Questo nuovo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nella loro partnership, con l’intento di combinare l’innovazione con la tradizione culinaria francese. Alléno stesso ha dichiarato: “Accogliere il progresso e implementare nuovi metodi è, per me, il cuore della formazione dei giovani talenti.”

Un futuro luminoso per la gastronomia

Gilles Pélisson, presidente di Lyfe, ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione con Alléno. “Siamo certi che l’Institut Lyfe continuerà a essere un punto di riferimento per l’eccellenza nella formazione culinaria”, ha affermato. Con l’apertura del Pavyllon training restaurant, Lione si conferma come una delle capitali gastronomiche del mondo, pronta a formare la prossima generazione di chef di talento.