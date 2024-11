Ingredienti freschi per un contorno saporito

La padellata di cavolini, patate e sedano rapa è un piatto che celebra i sapori autunnali, perfetto per accompagnare i pasti in famiglia. Per preparare questo contorno, è fondamentale utilizzare ingredienti freschi e di stagione. I cavolini di Bruxelles, ricchi di nutrienti, si abbinano perfettamente con le patate e il sedano rapa, creando un mix di sapori e consistenze che conquista al primo assaggio.

Preparazione passo dopo passo

Iniziate sfogliando i cavolini di Bruxelles e sbollentandoli in acqua salata per circa 5 minuti. Nel frattempo, sbucciate le patate e il sedano rapa, tagliandoli a cubetti. Una volta sbollentati, rosolate le patate e il sedano rapa in una padella con una noce di burro e qualche rametto di finocchietto per 6-8 minuti. Aggiungete i cavolini e continuate la cottura per altri 3-4 minuti, regolando di sale a piacere.

Un tocco di creatività: crema di verdure

Per non sprecare nulla, conservate i ritagli di sedano rapa e patate. Potete utilizzarli per preparare una crema calda e confortante. Rosolate un cipollotto in padella, aggiungete i ritagli e coprite con brodo vegetale, lasciando cuocere per 20 minuti. Frullate il tutto con un po’ di burro e aceto di vino bianco per ottenere una crema vellutata. Servite questa crema come base per i cavolini e completate con melagrana e un filo d’olio.

Abbinamenti e consigli

Questo piatto si sposa bene con una birra blanche, come quella di Grimbergen, che con il suo gusto fresco e speziato esalta i sapori delle verdure. La padellata di cavolini, patate e sedano rapa non è solo un contorno, ma un vero e proprio viaggio nei sapori dell’autunno, ideale per chi desidera portare in tavola piatti sani e gustosi.