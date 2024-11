La protesta dei viticoltori della Valle del Rodano

I viticoltori della Valle del Rodano hanno recentemente attirato l’attenzione con una protesta che ha visto bottiglie di vino spaccate davanti ai supermercati Lidl. Questo gesto eclatante è solo l’ultima manifestazione di un malcontento crescente tra i produttori di vino, che si sentono minacciati dai prezzi stracciati praticati dai supermercati. Jordan Charransol, presidente dei Giovani Agricoltori del Vaucluse, ha denunciato un “declassamento” dei vini a denominazione Côtes-du-Rhône, sottolineando come il costo di produzione sia significativamente più alto rispetto ai prezzi di vendita al pubblico.

I numeri della crisi vitivinicola

Secondo Charransol, il costo di produzione di un litro di vino si aggira attorno a 1,40 euro, mentre i supermercati lo acquistano a soli 0,80 euro per poi rivenderlo a meno di 1,70 euro. Questa situazione mette in pericolo la sostenibilità della viticoltura locale, con il presidente che ha esortato i consumatori a riflettere sul valore del vino che acquistano. “Un prezzo così basso non è sufficiente a garantire il guadagno del viticoltore”, ha affermato, invitando i clienti a non comprare vini a prezzi così ridotti.

La risposta di Lidl e il contesto del mercato

In risposta alle accuse, Lidl ha dichiarato di rappresentare solo il 7% della distribuzione dei supermercati in Francia, sostenendo di non poter essere ritenuta responsabile per l’intero settore. La catena ha inoltre affermato che i suoi prezzi di acquisto sono in linea con quelli del mercato, cercando di smorzare le tensioni. Tuttavia, la situazione è complessa e non è la prima volta che i viticoltori francesi si trovano a protestare contro i prezzi del vino. Solo pochi mesi fa, i produttori di Bordeaux avevano organizzato una manifestazione simile, dopo aver scoperto che i loro vini venivano venduti a prezzi inferiori a quelli delle bibite nei supermercati Carrefour.

Un settore in crisi

La crisi del settore vitivinicolo non è un fenomeno isolato. In Francia, come nel resto del mondo, i consumi di vino sono in calo, con molte regioni storiche che stanno estirpando i propri vigneti nel tentativo di riposizionarsi sul mercato. Le proteste dei viticoltori sono quindi destinate a continuare, mentre il settore cerca di trovare un equilibrio tra qualità e prezzo. La situazione attuale richiede un’attenzione particolare da parte di tutti gli attori coinvolti, dai produttori ai consumatori, per garantire un futuro sostenibile per la viticoltura francese.