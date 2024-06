Paella migliore di Milano: i ristoranti spagnoli da provare

La paella è un’icona della cucina spagnola, un piatto a base di riso, zafferano, verdure, carne e/o frutti di mare. Originario della Comunità Valenciana, ha conquistato l’intera Spagna e ottenuto fama internazionale. La sua versatilità e il suo sapore unico l’hanno resa un simbolo della gastronomia spagnola, amato sia dai locali che dai visitatori di tutto il mondo.

Se siete alla ricerca della migliore paella a Milano, siete nel posto giusto. In questo articolo vi guideremo attraverso una selezione dei ristoranti che servono le versioni più autentiche e deliziose di questo piatto. Che siate appena tornati da un viaggio in Spagna o desideriate semplicemente provare qualcosa di nuovo, ecco i posti da non perdere per una paella indimenticabile a Milano.

Dove mangiare la migliore Paella a Milano

Albufera

Albufera si distingue come uno dei migliori luoghi per assaporare la cucina iberica a Milano. Lo chef brasiliano Mateus Ávila Lobo Coelho conduce i clienti in un’autentica Experiencia Española, offrendo un viaggio attraverso sapori autentici e reinterpretazioni contemporanee.

Il menu vanta quattro varianti di paella, dalla tradizionale Valenciana alla succulenta de mariscos, fino alla deliziosa fideuà e alla opzione vegetariana. Oltre alle paellas, si trovano tapas deliziose, come i piquillos, peperoni spagnoli ripieni di baccalà mantecato e Parmigiano, e creazioni più audaci come il tataki di maiale iberico, servito con maionese al plancton e bottarga. Un’esperienza culinaria da non perdere!

Indirizzo: Via Luigi Settembrini, 26

Ba-Ba Reeba

Ba-Ba Reeba è un autentico angolo di Spagna nel cuore di Milano. Con la sua atmosfera calda, accogliente e conviviale, è il luogo ideale per trascorrere del tempo con gli amici, immergendosi in piatti gustosi e raffinati al ritmo coinvolgente della musica spagnola.

Il menu segue le stagioni e si rinnova quattro volte l’anno, offrendo alternative vegetariane, di carne e di pesce ispirate alla tradizione culinaria spagnola. La paella, una delle migliori di Milano, è disponibile in diverse varianti: da quella più classica all’opzione vegetariana, fino all’inedita variante con l’arroz al nero di seppia, proposta anche in versione fideuà.

Al termine del pasto, non lasciatevi sfuggire il caffè Carajillo, una sorta di “corretto lungo” arricchito con brandy spagnolo, scorza di limone, chicco di caffè e zucchero. Da provare assolutamente!

Indirizzo: Via Filippo Corridoni, 1

Llevataps

Il ristorante e tapas bar Llevataps offre un’atmosfera intima e accogliente, caratterizzata da mattoni rossi, travi a vista e lampade suggestive che richiamano i vecchi opifici industriali.

Qui, ci si rifugia per gustare deliziose tapas in un ambiente sofisticato e rilassante, e per gustare paella e fideuà di alta qualità. Il piatto forte è sicuramente la fideuà negra, arricchita con taccole, seppie, calamari, gamberetti, gamberi e nero di seppia, disponibile anche nella versione “bacalao y garbanzos”, con baccalà e ceci.

Tra i dessert, la crema catalana è una vera specialità della regione. Questo dolce delizioso è preparato con uova, latte e panna, e viene servito con uno zucchero caramellato in superficie al momento del servizio, creando un effetto croccante e irresistibile. Lasciatevi tentare!

Indirizzo: Via Ariberto, 31

Oveja Negra

Oveja Negra è un vero e proprio ristorante spagnolo specializzato in tapas e paella. Sotto la guida di un talentuoso chef catalano, ogni piatto è arricchito da un tocco personale e creativo, garantendo un’esperienza culinaria unica.

Il locale utilizza solo prodotti freschi e selezionati, offrendo un menu ristretto ma di alta qualità, arricchito da una varietà di fuori menu del giorno in continuo cambiamento. Qui, le paelle spaziano tra i grandi classici e nuove forme creative, come la “paella de carne y verdura del dia“, preparata con carne di Black Angus e verdure fresche di mercato

La sangria fatta in casa è eccezionale, così come le birre spagnole e i liquori di loro produzione, incluso il tipico licor de Orujo Hierbas. Esperienza imperdibile!

Indirizzo: Via Ortica, 8

Tapas de Pescado

Tapas de Pescado celebra la passione per la cucina spagnola e per i tesori del mare.

La proposta del locale, denominata “Cocina de Costa”, rappresenta una rivisitazione marittima della cucina spagnola, ispirata alla costa mediterranea. Qui, potrete immergervi in un’esperienza gastronomica semplice e autentica, arricchita da sapori genuini e ricette tradizionali.

La formula delle tapas permette di assaporare i piatti in un’atmosfera conviviale e informale, rompendo le tradizionali sequenze dei pasti. Non potete perdervi la paella de pescado, preparata con calamari, seppie, gamberi e cozze.

Il locale, spazioso, luminoso e accogliente, è curato nei minimi dettagli e il servizio, attento e informale, vi farà sentire a casa vostra!

Indirizzo: Via Gaetana Agnesi, 2