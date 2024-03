Il pangasio è un pesce d’acqua dolce che sta diventando sempre più popolare nelle cucine italiane. Grazie al suo basso contenuto calorico, il pangasio è ideale per una dieta sana ed equilibrata.

Cos’è il pangasio? Le proprietà nutrizionali benefiche

Il pangasio è un pesce d’acqua dolce che sta guadagnando sempre più spazio all’interno delle cucine italiane. La sua carne bianca e morbida, priva di squame e con pochissime lische, offre un gusto delicato e leggero adatto al gusto di diversi consumatori. Oltre che per il suo sapore equilibrato, il pangasio è apprezzato anche per le sue qualità nutrizionali.

Questo pesce è particolarmente ricco di vitamine del gruppo B e D, fondamentali per il benessere della pelle e per le difese immunitarie. Inoltre, è una fonte preziosa di acidi grassi polinsaturi Omega 3, che favoriscono una buona circolazione sanguigna e contribuiscono alla salute del cervello. Non solo: il pangasio contiene anche minerali essenziali come lo iodio, il selenio e il fosforo, che sono importanti per il corretto funzionamento dell’organismo.

Inoltre, grazie al suo basso contenuto calorico – circa 75 calorie per ogni 100 grammi – il pangasio può essere inserito perfettamente all’interno di una dieta sana ed equilibrata. Per gli esperti, i benefici legati all’utilizzo del pangasio possono essere ottenuti con un consumo tra le 2 e le 3 volte a settimana in porzioni da 150 grammi.

L’importanza di scegliere pangasio certificato ASC

Acquistare pangasio proveniente da allevamenti certificati ASC è di fondamentale importanza per garantire in primis qualità e la provenienza del pesce da fonti responsabili.

ASC, Aquaculture Stewardship Council, è un’organizzazione no profit che si impegna a certificare gli allevamenti in acquacoltura che rispettano rigorosi standard ambientali e benessere animale. Scegliendo il pangasio certificato ASC, i consumatori possono avere la certezza di acquistare un prodotto proveniente da allevamenti che adottano pratiche responsabili ed ecologicamente sostenibili.

Per ottenere la certificazione, gli allevamenti devono seguire un iter specifico on cui ridurre al minimo l’impatti sull’ecosistema locale e proteggere la biodiversità. Inoltre, devono garantire il benessere dei pesci.

La scelta di consumare pangasio certificato ASC infatti non solo garantisce la qualità del prodotto finale, ma contribuisce anche a promuovere l’adozione di pratiche di allevamento rispettose dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Food safety e acquacoltura responsabile

La sicurezza alimentare e l’acquacoltura responsabile sono temi di grande rilevanza quando si parla del pangasio. La certificazione ASC è un requisito fondamentale per garantire la qualità del pesce e l’integrità dell’ambiente in cui esso viene allevato. Difatti, l’acquacoltura responsabile è un approccio che mira a minimizzare gli impatti negativi sulla natura e sulle comunità locali, garantendo al contempo la sicurezza alimentare e il benessere dei pesci.

Il consumo di pangasio certificato non solo garantisce un prodotto di alta qualità sulle nostre tavole, ma rappresenta anche una scelta consapevole per preservare l’ambiente. La sicurezza alimentare è un aspetto fondamentale quando si parla di pesce, e i requisiti rigorosi imposti dalla certificazione ASC assicurano che il pangasio provenga da fonti affidabili e sicure.