Descrizione

La pasta all’aglio nero e peperoncino habanero è una gustosa variante gourmet dei tradizionali spaghetti aglio, olio e peperoncino, un grande classico tra i più amati della cucina italiana. L’aglio nero non è una vera e propria varietà di aglio, ma un prodotto che si ottiene dalla fermentazione del classico aglio, che nel tempo assume un colore nero e un sapore più delicato. Per preparare questa sfiziosa ricetta non occorre avere particolari abilità ai fornelli, ma grazie agli ingredienti selezionali si riuscirà a ottenere un piatto dal grande impatto per occhi e palato.