Pasticcio di patate e cavolo nero: ricetta gustosa e vegetariana Come preparare in casa il prelibato e invitante pasticcio di patate e cavolo nero: uno sformato invernale, ideale da gustare come piatto unico.

Risotto alla zucca e castagna: ricetta cremosa e autunnale La ricetta del delizioso e invitante risotto alla zucca e castagna: una squisita ricetta dai colori autunnale, semplicissima da preparare.

Pasta alla Montecarlo: la ricetta originale, cremosa e saporita La ricetta tradizionale della pasta alla Montecarlo: un ricco e invitante primo piatto, condito con ragù di carne, pesto alla genovese e panna fresca.

Sagne e ceci: la ricetta del tradizionale piatto unico abruzzese Come preparare le squisite e ceci: una ricetta di origine abruzzese, semplice e nutriente, ideale da servire come piatto unico.

Fusilli con zucca e pistacchi: ricetta sfiziosa e autunnale Come cucinare i deliziosi fusilli con zucca e pistacchi: un primo piatto vegano e autunnale dal condimento cremoso, leggero e ricco di gusto.

Pizza di pane: ricetta sfiziosa, facile e veloce da preparare La ricetta facile e veloce della squisita pizza di pane raffermo, condita con pomodoro, mozzarella e basilico fresco: una delizia per grandi e piccini.

Risotto alla sbirraglia: primo piatto tipico della cucina veneta La ricetta tradizionale veneta del gustoso risotto alla sbirraglia, cucinato con l’aggiunta del pollo e mantecato con burro e parmigiano.

Crema di zucchine, porri e ceci: ricetta gustosa e aromatica La ricetta semplice e gustosa della crema di zucchine, porri e ceci: una vellutata vegana, ideale da servire come primo piatto con dei crostini.

Zuppa di lenticchie e funghi: ricetta autunnale ricca di gusto Come preparare in casa la calda e aromatica zuppa di lenticchie e funghi: una vellutata cremosa e proteica, ideale da gustare in autunno.

Gnocchi di ceci: ricetta leggera senza patate e senza uova Come preparare in casa gli gnocchi di ceci: un gustoso formato di pasta fresca senza glutine, uova e patate, ideale da condire come si preferisce.