Descrizione

Gli spaghetti rossi con aglio, olio e peperoncino sono una variante vivace e colorata di un grande classico tipico della cucina italiana: gli spaghetti con aglio, olio e peperoncino. Sono leggeri e saporiti, perfetti da portare in tavola in ogni occasione, specialmente quando si ha poco tempo per cucinare ma si desidera ugualmente gustare qualcosa di sfizioso e originale. Scoprite la ricetta e come cucinarli in soli 15 minuti.