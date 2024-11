Ingredienti per la pasta al pesto di pistacchi e ricotta

Per preparare la pasta al pesto di pistacchi e ricotta, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Ecco cosa ti serve:

320 g di pasta (a scelta tra corta o lunga)

100 g di pistacchi sgusciati

200 g di ricotta fresca

50 g di parmigiano grattugiato

olio extravergine di oliva q.b.

succo di limone q.b.

sale e pepe a piacere

pistacchi tritati per guarnire

Preparazione del pesto di pistacchi e ricotta

Inizia tostando i pistacchi in una padella antiaderente per esaltarne il sapore. Una volta raffreddati, trasferiscili in un frullatore insieme alla ricotta, al parmigiano, all’olio d’oliva e al succo di limone. Frulla fino a ottenere una crema omogenea e cremosa. Se il composto risulta troppo denso, puoi aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura della pasta per renderlo più fluido. Assaggia e regola di sale e pepe secondo il tuo gusto.

Cottura della pasta e assemblaggio del piatto

Cuoci la pasta in abbondante acqua salata seguendo le istruzioni sulla confezione. Una volta cotta, scolala e conserva un po’ di acqua di cottura. Trasferisci la pasta in una ciotola capiente e aggiungi il pesto di pistacchi e ricotta, mescolando bene per amalgamare il tutto. Se necessario, aggiungi un po’ di acqua di cottura per ottenere la consistenza desiderata. Impiatta la pasta e guarnisci con pistacchi tritati e un filo d’olio d’oliva a crudo.

Varianti e abbinamenti

La pasta al pesto di pistacchi e ricotta è un piatto estremamente versatile. Puoi arricchirla con ingredienti come pancetta rosolata, pomodorini secchi o anche un tocco di basilico fresco o menta per un sapore ancora più fresco. Per quanto riguarda gli abbinamenti, un vino bianco fresco come un Sauvignon Blanc o un rosato fruttato si sposa perfettamente con la ricchezza del piatto. Questo piatto è ideale per pranzi estivi, cene speciali o anche per sorprendere gli ospiti durante una cena informale.

Conservazione e suggerimenti

La pasta al pesto di pistacchi e ricotta è migliore se consumata subito, ma se dovesse avanzare, puoi conservarla in frigorifero per 2-3 giorni in un contenitore ermetico. Prima di servirla nuovamente, riscaldala in padella aggiungendo un goccio d’acqua per mantenerla cremosa. Se desideri un’alternativa alla ricotta, puoi utilizzare formaggio cremoso o robiola per un sapore diverso. In ogni caso, questa ricetta è un’ottima scelta per chi cerca un piatto originale e gustoso.