Cos’è il diritto di torta?

Il diritto di torta è un concetto che si riferisce alla possibilità per i ristoratori di addebitare un costo per il servizio di una torta portata da un cliente. Questo diritto è spesso oggetto di discussione, soprattutto quando i clienti si trovano a dover pagare cifre che possono sembrare eccessive. Recentemente, un episodio accaduto ad Arezzo ha riacceso il dibattito: una cliente ha dovuto pagare 58,50 euro per il servizio di una torta comprata in pasticceria, suscitando malcontento e polemiche sui social media.

Le responsabilità del ristoratore

Secondo l’avvocato Elia Ceriani, il ristoratore ha il diritto di stabilire un costo per il servizio della torta, ma è fondamentale che questa informazione venga comunicata in modo chiaro e trasparente ai clienti. Non esiste un tariffario standard per il diritto di torta, quindi è consigliabile che i clienti valutino se sia più conveniente portare una torta da casa o acquistarla direttamente dal ristorante. La trasparenza è cruciale: quando un esercente indica chiaramente il costo di un servizio, il cliente accetta tacitamente le condizioni al momento dell’ordinazione.

Il diritto di tappo e le torte fatte in casa

Un concetto simile al diritto di torta è il diritto di tappo, che si applica quando un cliente porta vino da casa. Anche in questo caso, il ristoratore può richiedere un compenso per il servizio. Tuttavia, è importante notare che non sempre è possibile portare la propria torta al ristorante. L’esercente è responsabile della salubrità degli alimenti serviti e deve garantire che qualsiasi prodotto esterno rispetti gli standard di sicurezza alimentare, come quelli stabiliti dal protocollo HACCP.

Normative sulla sicurezza alimentare

Quando un cliente desidera portare una torta da un’altra pasticceria, il ristoratore ha l’obbligo di verificare che il prodotto rispetti le normative igieniche. Questo può essere fatto richiedendo lo scontrino della torta e, se necessario, la lista degli ingredienti. In caso di torte fatte in casa, la situazione è diversa: a meno che non provengano da un laboratorio certificato, non è possibile garantire la sicurezza alimentare. Pertanto, le torte fatte in casa non possono essere portate nei ristoranti, a meno che non si disponga di una certificazione HACCP.