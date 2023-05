Pasta con calamari, pomodorini e pangrattato: ricetta per Bimby

Descrizione

La pasta con calamari, pomodorini e pangrattato è un piatto semplice ma ricco di gusto, che porta in tavola i sapori del mare e della terra. Vi spiaghiamo come prepararla in soli 30 minuti con il Bimby, utilizzando ingredienti freschi e genuini, come i calamari insaporiti con aglio e prezzemolo, il cui aroma mediterraneo si sposa con la freschezza e la dolcezza dei pomodorini. Infine il pangrattato, che aggiunto a cottura ultimata regala al piatto un’irresistibile nota croccante. Questa ricetta è ideale per un pranzo veloce ma appetitoso, da condividere in famiglia o con gli amici.