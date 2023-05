Come conservare le verdure fresche in frigo? Consigli e accorgimenti da rispettare per far sì che la verdura duri a lungo e conservi le sue proprietà.

Una sana alimentazione non può prescindere dal consumo vario e abituale di verdure fresche, meglio se di stagione. Immaginiamo di aprire il frigorifero e di trovarci davanti a una moltitudine di ortaggi di colori e forme diverse: non c’è nulla di meglio per accendere la fantasia e trovare l’ispirazione per creare dei deliziosi piatti, sani e gustosi, che piacciano a tutta la famiglia.

Le verdure fresche sono essenziali per il loro apporto di sali minerali, vitamine e fibre, per cui non dovrebbero mai mancare in tavola: se seguite la stagionalità, cercate di variare e sperimentate tipi di cotture diverse, siete sulla buona strada, tuttavia c’è un altro aspetto che non va trascurato, quello legato alla conservazione.

In questo articolo, vi diamo alcuni consigli su come conservare le verdure fresche in frigo, per mantenerle fresche, gustose e nutrienti il più a lungo possibile.

Come conservare le verdure in frigorifero

Innanzitutto, occorre specificare che non tutte le verdure possono essere conservate in frigorifero: alcune perdono sapore o qualità se esposte al freddo, altre deteriorarsi rapidamente. Un classico esempio sono le patate, le cipolle e l’aglio, che per durare a lungo devono essere riposte in dispensa, al riparo dalla luce e dell’umidità. Tra le verdure che non andrebbero messe in frigorifero rientrano anche i pomodori, che se ancora leggermente acerbi necessitano di essere conservati a temperatura ambiente per poter maturare e acquisire dolcezza.

Una buona abitudine che consente di far durare le verdure più a lungo consiste nel pulirle prima di riporle in frigorifero. Potete eliminare eventuali foglie danneggiate, che potrebbero compromettere l’integrità dell’interno ortaggio, e rimuovere lo sporco in eccesso con della carta da cucina leggermente inumidita. Detto ciò, è bene non lavare con acqua le verdure prima di conservarle, in quanto l’umidità in accesso potrebbe favorire la formazione di muffe.

Passiamo al lato pratico: come disporre le verdure in frigorifero? In generale, è consigliabile riporre i diversi ortaggi all’interno di sacchetti in carta o in plastica forati, così da proteggerli dall’umidità del frigo. La temperatura non dovrebbe essere troppo bassa, per cui scegliete i ripieni più bassi del frigorifero e gli appositi cassetti, in cui la temperatura si attesta sugli 8°C e 10°C.