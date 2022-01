Descrizione

La pasta con puntarelle è un gustoso e leggero primo piatto che trae ispirazione da un classico contorno tipico della cucina romana: le puntarelle saltate in padella con acciughe e peperoncino. Sfiziosa e ricca di gusto: potete prepararla in pochi minuti e servirla in ogni occasione, arricchendola con del parmigiano in scaglie o con del pangrattato tostato.