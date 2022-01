Descrizione

La torta alle melassa è un delizioso dessert per la colazione, dal profumo aromatico e speziato. Molti di voi ricorderanno questa torta come il dolce preferito da Harry Potter, e tanto basta per destare curiosità e concederle almeno un assaggio. La melassa è uno sciroppo naturale dal sapore particolarmente intenso, in parte simile al gusto della liquirizia: unito allo zucchero di canna, alla cannella e allo zenzero rende questa torta irresistibilmente profumata, ottima da assaporare con un tè o una tisana calda.